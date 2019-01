La vallée de Conches est inaccessible à partir de Niederwald, ni par le train ni par la route. Le Lötschental se trouve dans la même situation en raison de la fermeture de la route entre Steg et Goppenstein.

L'accès au tunnel du Grand St-Bernard est interdit aux semi-remorques et poids-lourds avec remorque en raison de l'enneigement. Plusieurs routes secondaires ont également été fermées par mesure de précaution. Le danger d'avalanches est fort dans tout le Valais, mais aucune coulée de neige n'a coupé de voie de communication pour le moment, précise la police cantonale.

Disentis coupé du monde

En raison du risque aigu d'avalanche, le village de Disentis (GR) est coupé du monde. Il n'est, lui non plus, plus atteignable ni par le train ni par la route, a communiqué lundi la commune.

La ligne ferroviaire Sumvitg-Cumpadials - Disentis/Mustér est fermée pour des raisons de sécurité, ont annoncé lundi matin les Chemins de fer rhétiques (RhB). D'autres tronçons sont aussi bloqués, comme ceux entre Coire et Arosa, entre Klosters Platz et Davos Platz et entre Bever et Spinas. Le déblaiement est entravé par de forts vents et des déplacements de neige. Des services de bus ont été mis en place.

La circulation des trains de la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) est également perturbée. Le tronçon entre Niederwald (VS) et Andermatt (UR) est fermé. Le trafic du Glacier Express est touché.

Aktuelle Infos zum Verkehr in @Graubunden : Die Strasse zwischen @disentis und Sumvitg ist weiter gesperrt. Auch die @rhaetischebahn fährt zwischen Disentis und Suvmitg derzeit nicht. Ebenfalls gesperrt ist die Strecke der @mgbahn zwischen Sedrun und Andermatt. pic.twitter.com/zSGD7p6VPk — Viva Disentis (@vivadisentis) 14 janvier 2019

Schwägalp toujours bloqué

A Schwägalp (AR), où une avalanche spectaculaire a fait trois blessés légers jeudi dernier, l'accès reste interdit aux véhicules et aux piétons, a informé lundi la police.

Les recherches intenses de possibles victimes ont été arrêtées vendredi soir. Aucun avis de disparition n'a été signalé. Depuis, les masses de neige et les véhicules endommagés sont déblayés à l'aide de machines lourdes. L'étendue des dégâts causés par la coulée n'est pas encore connue.

Autres images à l'intérieur de l'hôtel Säntis sur le domaine du #Schwägalp (#Suisse), partiellement enseveli par une #avalanche jeudi dernier. Risque toujours majeur ce dimanche avec d'abondantes chutes de #neige encore prévues (>1m d'ici mardi) >> https://t.co/jlaiU9JPC4 pic.twitter.com/JYvnelE0Vd — Météo Villes (@Meteovilles) 13 janvier 2019

Écoliers en congé

En raison des conditions météorologiques, 130 élèves d'Unterwasser et d'Alt St. Johann dans le canton de St-Gall ont été dispensés de cours lundi et mardi. Leur sécurité sur le chemin de l'école ne peut pas être garantie. Certains enfants doivent marcher une demi-heure dans la neige pour atteindre le bus scolaire.

A Fideris (GR), une centaine de personnes sont coincées dans une cabane à 2000 mètres d'altitude depuis dimanche. Ils auraient dû rentrer lundi après-midi. On ignore combien de temps ils resteront bloqués.

Dans les Grisons toujours, à Platta, deux grimpeurs sur glace ont été blessés dimanche par une avalanche. Un homme de 41 ans a été grièvement blessé et un autre de 48 ans légèrement. Une troisième personne a alerté les secours, a indiqué la police. Les deux blessés ont été transportés à l'hôpital.

Fort danger d'avalanches

Le danger d'avalanche est fort (niveau 4 sur 5) dans une grande partie des Alpes, selon le dernier bulletin de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF). Il est même très fort (niveau 5) dans une partie des Grisons, de la Suisse orientale, centrale et jusque dans l'Oberland bernois. Il s'agit d'un niveau d'alerte plutôt rare.

Die Strecke zwischen Realp und Andermatt ist unterbrochen. Grund dafür ist Lawinengefahr. Aktuell ist keine Ersatzbeförderung möglich. — Matterhorn Gotthard Bahn (@mgbahn) January 14, 2019

(ats/nxp)