Comme ça fait du bien: grâce à un puissant anticyclone installé sur l'Allemagne, la Suisse sera gratifiée de températures estivales jusqu'à la fin du week-end, voire encore lundi. Des conditions idéales, donc, pour se prélasser au soleil et simplement profiter du beau temps.

Mais avec l'arrivée du printemps, les risques d'attraper un coup de soleil augmentent. «Dimanche passé, j'ai déjà vu des gens avec la peau totalement brûlée», raconte à «20 Minuten» Megy Keller, membre de la direction de la pharmacie située en gare de Zurich. Les décolletés et le visage sont généralement les deux régions les plus touchées.

«Puissance du soleil sous-estimée»

Megy Keller pense que ses employés auront beaucoup de travail ce week-end. «Les gens passent leur journée au soleil et viennent chez nous vers 21h avec un coup de soleil.» Les pharmacies contactées à Berne, Lucerne et Bâle pensent elles aussi devoir faire face à ce type de situations durant tout le week-end.

Contactée à son tour, la ligue contre le cancer conseille d'appliquer une couche généreuse de crème solaire: «Le soleil printanier est trompeur», informe le porte-parole Peter Ackermann. «Comme les températures ne sont pas encore trop élevées, nombre de personnes sous-estiment la puissance du soleil.» Et même par ciel couvert, 80% des rayons UV nous parviennent, rappelle-t-il.

Faire apparaître des cellules cancéreuses

Peter Ackermann ajoute par ailleurs que notre peau est actuellement encore très sensible. «Les pires coups de soleil s'attrapent plus facilement au printemps qu'en été. Car en été, les gens sont davantage conscients qu'il faut se protéger.» Selon l'expert, notre peau européenne est capable de se protéger elle-même du soleil durant 5 à 15 minutes lorsqu'elle est pleinement exposée. D'où l'importance de rester à l'ombre, de porter des habits adéquats et de mettre de la crème solaire. Pour les enfants, il conseille un indice de protection d'au moins 30 et de 15 pour les adultes.

Les rayons UV peuvent modifier l'ADN des cellules de la peau et faire apparaître des cellules cancéreuses. «Le cancer peut se manifester tout de suite ou seulement après dix ou vingt ans», précise Peter Ackermann.

