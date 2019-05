Un couple de Belges a prénommé ses neuf enfants en employant les quatre mêmes lettres, raconte le «Het Nieuwsblad». Ces Flamands ont donc appelé leurs mômes Alex, Axel, Exla, Leax, Lexa, Xael, Xeal, Xela et le petit dernier, Xale. Ils disent n'avoir pas épuisé toutes les combinaisons et se donnent encore quatre ans pour arriver à 12. Question: ils font cela juste parce que ça les amuse ou parce qu'ils aiment vraiment beaucoup les enfants? Après, c'est vrai que s'ils avaient prénommé leur premier gamin Bob, les possibilités auraient été plus limitées. Michel Pralong

Suicide à la Valaisanne

Le Grand Conseil valaisan a longuement discuté cette semaine d'un droit à l'aide au suicide. Les milieux conservateurs ont tenté d'empêcher cette loi libérale qui défait ce que Dieu a fait. Citée par «Le Nouvelliste», une très chrétienne députée a dit: «Le suicide, même assisté, n'est jamais personnel.» Peut-être que cela mérite une subvention quand il y a un suicide dans la famille, ou l'inverse pour les familles qui n'en ont jamais eu. Dieu a créé le Valais en huit jours, le huitième, il a inventé les subventions. Assisté dans la vie, assisté dans la mort, le Grand Conseil a finalement dit oui. (EF)

Il appelle l'inter sidéral

Un Belge risque 18 mois de prison pour avoir monopolisé le numéro d'appel d'urgence à deux reprises, révèle la «Dernière Heure». Une telle peine ne se justifie pas uniquement parce qu'il a submergé les secours d'appel, mais aussi parce que, la première fois, il prétendait être le Capitaine Flam. Et la deuxième, Dark Vador. C'est quand même vache de vouloir le punir pour cela. Qui dit que le Capitaine Flam ne s'est pas fait écraser le pied par le robot Crag ou que Dark Vador ne s'est pas électrocuté en bricolant l'empereur? Ils ont le droit d'appeler à l'aide, eux aussi. (MP)

Au secours maman

Les CFF dégriffent les billets pour célébrer ce dimanche d'amour maternel. «Cette offre pour la fête des mères fait partie des nombreuses mesures prises pour réduire les prix et améliorer la qualité», trompettent les CFF. L'opération s'appelle «En voyage avec maman», où l'on voit l'image d’Épinal d'un loubard plein de tendresse pour sa frêle génitrice. Dommage que ce n'est qu'un jour. Au secours maman! Les CFF veulent augmenter l'abonnement général. (EF)

Cela acroâ leurs chances de survie

Bravo aux crapauducs, ces passages protégés qui, en Valais, ont sauvé la vie de milliers de batraciens. Et c'est rigolo comme nom. Cela vient enrichir la famille des aqueducs, des grands-ducs et des trouducs. (MP)

Un cadeau original

Dans son dernier numéro, la «Revue de la Société suisse de nutrition» fait de la publicité pour un produit original, la purée de grillons. Miam, selon «une recette personnalisée imprimée en 3D» (?) avec du panais et du quinoa et surtout avec «le secret de grand-mère». Le jour de la fête des mères, n'oublions pas les grands-mères et tout ce qu'elles ont fait pour la gastronomie. Avec la purée de grillons, impossible de parler la bouche pleine à table. (EF)

Prendre son pied

Une habitante du territoire de Belfort a inventé un badge pour les célibataires qui ne vont pas sur les sites de rencontres, raconte «L'Est républicain». Si vous le portez, vous signalez ainsi que vous cherchez l'âme sœur. Dessus, il est écrit: «Trouver chaussure à son pied». C'est donc pour tomber sur quelqu'un qui vous botte afin que vous puissiez l'enlacer, si on a bien compris. (MP)

Un cirque au tapis

C'est bien triste. Dernier tour de piste pour le plus ancien cirque de Suisse. Nock doit mettre la clé sous... euh, sous quoi au juste? La sciure? (MP)

