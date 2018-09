Ca y est, c’est fait: les aveugles pourront bientôt passer plus facilement du train aux bus et trolleys et vice-versa. Le lignage prévu a été supervisé par la section régionale de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) et les modifications souhaitées ont été tracées jeudi à la peinture.

La semaine prochaine, les bandes tactilo-visuelles seront réalisées, un crédit de 70'000 francs ayant été débloqué par le Conseil municipal. «Quelle bonne nouvelle,», se réjouit Thérèse Sutter, venue en bus postal de Lyss pour traverser la gare et rejoindre un centre commercial apprécié des malvoyants.

Bagages sur les bandes

Dans une semaine, l’ensemble du parcours sera marqué, de la place de la Gare à la place Robert-Walser. La fin des soucis? Pas vraiment: «Nombreux sont ceux qui se tiennent sur les bandes tactiles ou qui y déposent leurs bagages, surtout en attendant un train ou un bus. Il m’arrive souvent de les percuter», remarque Thérèse Sutter.

Autre problème: le marquage du trottoir passe devant les terrasses des restaurants, avec des tables et surtout des chaises qui risquent d’empiéter sur le marquage si les clients n’y prennent pas garde. Là, la responsabilité des restaurateurs risquent d’être engagée en cas d’accident. (Le Matin)