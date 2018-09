«Les loverboys sont de jeunes proxénètes», met en garde Irene Herzel, interrogée vendredi par le TagesAnzeiger. La directrice de l'association de lutte contre la traite des êtres humains ACT212 parle d'un phénomène qui serait de plus en plus répandu en Suisse.

En général, explique-t-elle, les «loverboys» sont des jeunes hommes qui entrent en contact avec leurs victimes, souvent jeunes et vulnérables, via internet. Après avoir gagné leur confiance, ils leur font miroiter le grand amour. C'est lorsque les ados ou les jeunes femmes sont totalement dépendantes d'eux, du moins émotionnellement, que les sévices débutent. Les hommes commencent par demander des photos d'elles nues. Ensuite, les rapports sexuels deviennent de plus en plus violents. Pour les rassurer, les «loverboys» expliquent que ce genre de rapports sont tout à fait normaux. La prochaine étape consiste à leur demander de se faire filmer en plein acte, voire même de coucher avec des «amis». En réalité, il s'agit d'hommes qui paient pour ces rapports sexuels. «La plupart des filles se taisent parce qu'elles ont honte», affirme Irene Herzel.

«Les loverboys sont partout»

Au cours des deux dernières années, 17 cas de Suissesses mineures, victimes d'un «loverboy», ont été signalés à ACT212. Selon les experts, il ne s'agit cependant que de la pointe visible de l'iceberg. Irene Herzel regrette que la thématique soit encore si peu connue dans notre pays. «Contrairement à l'Allemagne et aux Pays-Bas, les autorités helvétiques ne sont pas encore suffisamment sensibilisées à la problématique. Les policiers, les enseignants et les employés des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte ne reconnaissent souvent pas les victimes.»

Afin de remédier à cette situation, une conférence a eu lieu vendredi à Berne. Parmi les orateurs invités figurait notamment Monique Wijngaard, une spécialiste en traite d'enfants travaillant pour la police néerlandaise: «Les loverboys sont partout. Ils sont une des méthodes appliquées dans la prostitution des mineurs.»

Agir au niveau politique

Peu à peu, les choses semblent néanmoins bouger dans notre pays. La conseillère nationale Yvonne Feri (PS), également présidente de la fondation Protection de l'enfance Suisse, se réserve le droit d'agir au niveau politique: «Les adolescents doivent être davantage protétégés dans l'espace virtuel.» (Le Matin)