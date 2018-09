Monsieur Peter V., âgé de 92 ans, a quitté son logement à Lausanne le vendredi 28 septembre aux alentours des 14h00. Depuis, le retraité qui souffre de la maladie d’Alzheimer ne s’est plus manifesté. Malgré les nombreuses recherches entreprises, il n'a pas été possible de le retrouver pour l'instant.

Il correspond au signalement suivant : taille 170 cm, corpulence mince, yeux brun-verts, cheveux blancs, vêtu d’un pull à rayures blanches et rouges, manches longues de couleur bleue et/ou d’un autre pull à carreaux blancs et noirs, d’un jean bleu, vraisemblablement en chaussettes noires et sans chaussures.

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police municipale de Lausanne au +41 21 315 15 15 ou avec le poste de police le plus proche.