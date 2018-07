Monsieur Paolo C., âgé de 50 ans et domicilié à Cheseaux-sur-Lausanne, a disparu depuis le vendredi 13 juillet 2018 vers 18 heures. Ses proches n’ont plus de nouvelles de lui depuis. Monsieur Paolo C. a des problèmes de santé et est fragile psychologiquement.

Il correspond au signalement suivant:

175 cm, corpulence mince, cheveux gris courts, yeux bruns, porte des lunettes médicales, une moustache et une barbe. Il arbore un tatouage sur le biceps droit et porte des boucles d’oreilles.

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne depuis le 13 juillet ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.