Gianluca M, 15 ans, a disparu de son domicile à Flamatt, depuis le dimanche 17 février aux alentours de 15h45.

Son signalement est le suivant: il mesure 170 cm, a des cheveux bruns, est de corpulence mince et a un grain de beauté sur la joue gauche. Au moment de la disparition, Gianluca était vêtu d’un pantalon noir, d'une veste kaki et portait des chaussures bleues. Il est parti du domicile avec un vélo rouge. Il s’exprime en italien et en suisse-allemand.

Appel à témoins: tout renseignement concernant la personne disparue est à communiquer à la Police cantonale Fribourg au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.