Cinq jets doivent être évalués: le Gripen E suédois (Saab), le Rafale français (Dassault), l'Eurofighter allemand (Airbus), et côté américain, le successeur du FA-18, le Super Hornet de Boeing, et le F-35A de Lockheed-Martin. Les constructeurs contactés par leur organisme gouvernemental pourront soumettre leur offre à armasuisse d'ici à fin janvier 2019.

La nouvelle flotte doit remplacer à la fois les Tiger et les F/A-18. Les constructeurs sur les rangs devront calculer le nombre d'avions requis pour accomplir les missions de l'armée de l'air, notamment faire voler quatre avions en permanence pendant quatre semaines. Les offres devront indiquer le prix pour 30 et 40 engins, frais logistiques et engins guidés compris. Cela ne préjugera pas du nombre final, fixé ultérieurement.

Compensations

L'offre devra par ailleurs contenir des informations et des propositions de coopération entre forces armées et autorités de passation des marchés. Enfin, elle devra indiquer des possibilités de compensation.

Selon les exigences déjà fixées par le Conseil fédéral, les entreprises étrangères avec lesquelles des contrats seront signés devront en effet compenser 100% de la valeur des contrats par des affaires compensatoires en Suisse.

Le Département de la défense évaluera les offres selon quatre critères. L'efficacité (opérationnelle, autonomie) comptera le plus. Outre l'utilité globale, l'évaluation se fondera sur les coûts d'achat et d'exploitation.

Des tests au sol et au vol en Suisse seront menés entre mai et juillet 2019. Un deuxième appel d'offre pour les jets sera mené en novembre 2019 et les réponses sont attendues pour fin mai 2020. Le choix des modèles devrait tomber vers fin 2020. Le Parlement puis le peuple devraient pouvoir se prononcer sur la facture. Le gouvernement propose un plafond de 8 milliards de francs, système de défense sol-air inclus. (ats/nxp)