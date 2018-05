Les «jours d'été» (plus de 25 degrés) ont été nettement plus nombreux que les années précédentes. Les températures moyennes ont oscillé entre 3,5 et 5 degrés au-dessus de la moyenne climatologique des années 1981-2010. St-Gall et Vaduz ont même enregistré un nouveau record. La capitale valaisanne a profité de onze jours estivaux, contre un seul pour un mois d'avril normal, indique mardi le service météorologique meteonews.

Les précipitations se sont faites rares: au nord des Alpes, il est tombé 15 à 45% de pluie en moins. Le Tessin, en revanche, a été légèrement plus arrosé en ce mois d'avril. (ats/nxp)