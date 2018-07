Ce n’est pas la première fois qu’un client s’interroge sur la fiabilité des balances des Migros au rayon fruits et légumes. Il y a quelque temps, un internaute avait fait le buzz avec des photos à l’appui montrant que les balances étaient soi-disant truquées dans certaines Migros du canton de Vaud, mais avait vite retiré son post, débouté par les commentaires.

Jacques*, valaisan de 49 ans, s’est lui aussi posé cette même question due à la présence d’un cache en plastique sur le plateau des balances de la Migros de Conthey et de Crans-Montana (VS). Selon lui, il aurait une influence sur le poids final. «Tous les deux ans, nous vérifions les balances des magasins Migros. J’ai vérifié moi-même celui de Conthey en janvier dernier et je peux assurer que les balances sont justes. Il faut que le client sache que le poids du cache est déduit du poids des légumes», explique Sébastien Fanelli, attaché au service de la vérification des poids et mesures du canton du Valais. Cette fausse croyance ferait donc partie de ce que Tristan Cerf, porte-parole romand de Migros, appelle les légendes urbaines. Y en a-t-il d’autres chez Migros?

Y a-t-il de la javel sur les invendus?

Beaucoup de gens pensent que les grandes surfaces javellisent leurs produits périmés pour les rendre impropres à la consommation. Que fait exactement Migros de ses invendus? Tristan Cerf rapporte que 98,5% des produits frais de Migros sont consommés par les humains, soit par la vente classique, soit à prix réduit, soit donnés à des associations caritatives. À Genève par exemple, l’association Partage récupère chaque jour les invendus et se charge de les distribuer aux autres associations. «En aucun cas nous ne mettons de la javel sur ces produits», défend-il. Quant aux 1,5% restant des produits frais, ils sont tantôt donnés aux animaux, tantôt transformés en biogaz ou en compost. Un petit pourcentage est incinéré, comme la viande par exemple. S’il y a déjà eu des cas de javel, il semble que ce soit des cas isolés.

Les produits de Noël arrivent-ils toujours plus tôt dans l’année?

Chaque année, les consommateurs ont l’impression que les articles de Noël ou de Pâques arrivent toujours plus tôt. Qu’en est-il exactement? «En 2012, nous avons, en effet, pris la décision de proposer les articles de Noël dès la mi-octobre, et ce de manière permanente, mais la date reste inchangée depuis. Pour certains, les décorations arrivent toujours trop tôt en rayon, mais nous devons également compter avec celles et ceux qui se réjouissent de pouvoir bénéficier le plus tôt possible de cet assortiment», souligne Tristan Cerf.

Les lapins de Pâques sont-ils faits de restes de chocolats fondus?

«C’est une question qu’on nous pose quelquefois, je ne sais pas d’où ça vient. Les lapins, comme le reste de l’assortiment des Chocolat Frey (la marque qui appartient au groupe Migros) sont faits avec du chocolat frais», dément Tristan Cerf. (Le Matin)