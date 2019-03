Après l'explosion d'un bancomat mardi matin à Alle (JU), on pouvait craindre la disparition des distributeurs en région périphérique, près de la frontière française. Or, selon «Le Journal du Jura», l'appareil détruit de la même manière le 31 août dernier à La Ferrière (BE) sera remplacé.

La différence, c'est que le bancomat ne sera plus accessible en permanence à l'extérieur du bâtiment communal: c'est à l'intérieur que le distributeur sera installé ce printemps, pour une mise en service prévue en été.

Côté gare

Seul distributeur de billets de La Ferrière, à la croisée des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, le bancomat Raiffeisen était emmuré, côté gare, dans un immeuble abritant l'administration communale et deux appartements, au bord de la route cantonale.

Sur le modèle de la filiale des Bois (JU), l'accès au distributeur passera par une porte poussée ou coulissante, fermée automatique la nuit, de minuit à 6 heures.

Le retour

«Autant que notre Conseil, toute la population réclamait le retour de ce bancomat qui fonctionne bien!», a rapporté au JdJ le conseiller communal Francis Sipp.

D'entente avec le Conseil communal, la Banque Raiffeisen Franches-Montagnes a validé le rôle économique du dispositif, sis au milieu de la place du village et aux abords de la route cantonale.

Risques d'attaque

Qu'en sera-t-il à Alle (JU), un village également desservi par un bancomat de la Banque cantonale du Jura? «La localisation, la qualité des installations font l’objet de réévaluations régulières de la part des banques propriétaires: utilisation par la clientèle, mais aussi risques d’attaque», indiquait mardi le porte-parole de la banque Raiffeisen Philippe Thévoz.

«Nous cherchons à dissuader les malfrats en rendant plus difficile l’attaque des appareils notamment par de meilleurs ancrages, en mettant moins d’argent dans les distributeurs, en renforçant la surveillance aux abords des établissements financiers et en augmentant les installations de vidéosurveillance», précisait encore Philippe Thévoz.

Ouverture forcée

Il est aussi question d'intégrer au dispositif une technologie qui macule les billets lors d’une ouverture forcée du coffre.

Propriétaire de l’immeuble à la Ferrière, la commune prendra en charge le volet immobilier des travaux, soit le rhabillage du mur fissuré et, dans l'appartement du premier étage, la réfection du parquet disloqué par l'explosion.

Ceux qui habitaient là avaient d'abord pensé installer leur chambre à coucher côté bancomat, avant d'opter pour le bureau par précaution. Ils ont été secoués physiquement et moralement. (Le Matin)