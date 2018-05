Les Suisses de l'étranger doivent avoir un accès le plus complet et le plus à jour possible aux offres du secteur bancaire helvétique. Mais c'est aux banques d'assurer cette information, pas à l'Etat. C'est en substance la réponse du Conseil fédéral aux doléances des parlementaires.

La possibilité pour les 775'000 Suisses de l'étranger de conserver une relation bancaire avec un institut helvétique occupe depuis des mois les élus fédéraux. Un compte en Suisse est nécessaire notamment pour contracter une assurance-maladie, cotiser à l'AVS, couvrir les dépenses des séjours en Suisse ou gérer les revenus et dépenses liés à un bien immobilier.

Alternative

Le Conseil des Etats aurait aimé garantir aux Suisses de l'étranger la possibilité d'avoir un compte dans une grande banque helvétique à des conditions raisonnables. Le National a toutefois enterré cette motion.

Sa commission de politique extérieure a préféré miser sur une option plus souple. Sa motion charge le Conseil fédéral de veiller à ce que les établissements «too big to fail» mettent à la disposition des Suisses de l'étranger les informations pour ouvrir un compte et maintenir plus facilement des relations bancaires en Suisse.

Il s'agit en outre d'aider les Suisses qui veulent s'expatrier dans leurs préparatifs, de les rendre attentifs aux problèmes qui pourraient surgir et de les informer correctement sur les voies de recours en cas de différend avec une banque.

Pas l'Etat

Toutes les données nécessaires devraient être présentées clairement sur les pages Internet des représentations suisses à l'étranger et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). C'est là que le bât blesse.

Informer les clients des conditions commerciales des entreprises privées ne fait pas partie des attributions de l'Etat. Cette tâche incombe aux acteurs de la branche des secteurs bancaire et financier en Suisse, fait valoir le Conseil fédéral dans sa réponse publiée jeudi.

Le DFAE s'emploiera toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à ce que les Suisses de l'étranger soient mieux informés. Il va faire le nécessaire auprès de l'Association suisse des banquiers pour que la 5e Suisse ait un accès le plus complet et le plus à jour possible aux offres du secteur bancaire. Différentes organisations publient déjà des informations sur le sujet, souligne le gouvernement.

Le Parlement pourrait déjà passer outre les recommandations du Conseil fédéral le 5 juin concernant Postfinance. Le Conseil des Etats doit se prononcer sur une motion du National visant à garantir l'accès aux services financiers du géant jaune à des conditions similaires à celles pratiquées en Suisse. Les Suisses de l'étranger devraient notamment pouvoir payer avec les cartes de crédit PostFinance.

(ats/nxp)