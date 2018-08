Chemise à manches longues serrées jusqu’aux poignets, col boutonné jusqu’au dernier cran et garnie d’une cravate: c’est ainsi qu’était vêtu un employé de la Banque cantonale du Jura à Delémont, au coeur de la canicule, selon une description du Quotidien Jurassien. Costume obligatoire dans le secteur bancaire?

«Quand il fait très chaud, nos employés ont le droit d’enlever la veste, la cravate et défaire deux boutons de leur chemise. Ils portent en revanche le costume complet devant le client, qui apprécie d'avoir quelqu’un en tenue correcte en face de lui», détaille dans le QJ Margaux Häni, responsable de la communication de la BCJ.

Là où on ne transige pas

UBS et Crédit Suisse ne transigent également pas sur le costume-cravate lors d’un rendez-vous, avec la climatisation. Mais chez Valiant, le responsable Jean-Paul Farine estime lui que «si je négocie avec quelqu’un et qu’il me voit suer à grosses gouttes en m’étranglant dans un col serré jusqu’en haut, il va me prendre pour un fou. Cela renvoie une mauvaise image plus qu’autre chose, un peu comme d’être mal rasé», a-t-il argumenté dans une chemise à manches courtes.

Les banquiers, qui ont traversé la canicule avec le sourire, travaillent à la Caisse d’Épargne Clientis de Courtelary (BE), un établissement (5 succursales, 35 employés, 12’000 clients) qui a assoupli son «dress code» au début de cette année: plus de cravate ni de foulard aux guichets!

Sans regrets

«Nous n’avons pas regretté cette décision: nos clients ont très bien accepté notre code vestimentaire», indique le directeur Rémy Defilippis. Pas d’écho négatif? Aucun client perdu? «Aucun écho négatif! Tout au plus avons-nous subi quelques railleries plutôt sympathiques», rapporte le banquier.

La canicule a-t-elle été mieux supportée qu’ailleurs? «Nos concurrents ont peut-être détaché la cravate pour supporter la chaleur, mais nous n’avons pas ôté la chemise!», rigole Rémy Defilippis, adepte du «casual chic». Dans une région rurale et ouvrière, la proximité avec la clientèle s’est améliorée à mesure que la hiérarchie s’est allégée. (Le Matin)