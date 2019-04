Le FIV expliqué par Tomi Tomek.

«Les chats porteurs du FIV sont tous bagarreurs: c'est à coup de dents et de griffes que les félins se transmettent cette maladie qui équivaut chez l'homme au VIH, raison pour laquelle on l'appelle communément le sida des chats.»



«Le virus d'immunodéficience s'attaque au système immunitaire du chat et le rend vulnérable à d'autres infections et maladies lorsqu'il se déclare, comme un rhume ou une pneumonie. Comme pour le sida "humain", le FIV peut rester en veille dans l'organisme et mettre des années avant de se déclarer avec l'apparition de réels symptômes. Nous avons même eu un chat qui a vécu jusqu'à 27 ans avec le FIV et un autre 15 ans.»



«Arrivé chez nous contaminé à 9 ans, Eduard est mort à 27 ans, mais la crainte de la contamination, la peur de la maladie freinent les gens pour adopter un chat FIV positif. Il y a même des gens qui optent pour une euthanasie. Et pourtant il n'y a aucun risque pour l'homme ou le chien.»



«Comment se passe la contamination? Le FIV est présent dans le sang et la salive des chats infectés, mais il ne peut pas survivre longtemps en dehors du corps et une haute dose de virus est nécessaire pour développer une infection.»



«La transmission entre chats ne s'effectue pas facilement. Le mode de contamination le plus fréquent du FIV est la morsure d'un autre chat, lorsque le virus dans la salive d'un chat infecté est introduit directement dans le sang du chat mordu.»



«Le virus existe aussi dans les spermes des matous et est transmissibles pendant l'accouplement. C'est pourquoi il importe de penser à la castration. Nous disposons depuis 1990 d'un studio avec un grand parc pour des chats FIV positifs, souvent des matous qui se sont battus. Nous avons dans la maison une femelle positive au FIV. Ses compagnons ne risquent rien parce que elle est très douce et ne se bat jamais avec d'autres félins et elle est stérilisée.»



«Si Al Capone est vraiment positif, les gens du quartier ou il s'est battu avec d'autres chats peuvent demander une prise de sang au prochain rendez-vous pour les vaccins.»



«Un traitement existe: le "Virbagen Omega".»