«On ne peut pas infliger un tel traitement à un oiseau, c’est de la barbarie!», s’énerve le président du Centre ornithologique de Genthod Patrick Jacot dans la «Tribune de Genève». Motif de ce coup de colère? Il y a trois semaines, ses services ont été appelés pour un pigeon retrouvé «mortellement blessé» à Thônex. Il avait été abattu avec deux fléchettes de sarbacane, retrouvées «profondément plantées» dans son corps. Des «dards ressemblant à des aiguilles d’environ 7 centimètres de long», précise le quotidien genevois.

Deux mois de soins

Patrick Jacot ajoute que ce n’est pas une première. Il y a un an, au même endroit, un autre pigeon avait subi un tir de sarbacane. Le Centre ornithologue l’avait recueilli et sauvé. Mais il avait fallu deux mois de soins.

À Genève comme dans toute ville, les pigeons sont peu appréciés et surtout renommés pour leurs salissures et déprédations. Le sort de ce pigeon suscitera donc peut-être peu d’empathie. Reste que la chasse est interdite à Genève pour tous les animaux rappelle la «Tribune de Genève». Et on est ici dans un cas de maltraitance.

