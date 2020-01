Les conseillers nationaux Cédric Wermuth et Mattea Meyer pourraient avoir des concurrents dans la course à la présidence du parti socialiste suisse. Leur homologue zurichois Angelo Barrile réfléchit à une co-candidature avec une femme.

Des discussions sont en cours depuis quelque temps avec les conseillers nationaux Priska Seiler Graf (PS/ZH), Franziska Roth (PS/SO) et Mathias Reynard (PS/VS), a indiqué Angelo Barrile à Keystone-ATS. Il confirmait une information diffusée dimanche par le journal alémanique «SonntagsBlick».

(Angelo Barrile, image Keystone)

«Discussions intensives»

Aucune décision définitive n'a encore été prise, «mais des discussions intensives ont eu lieu entre les participants», a pour sa part déclaré Priska Seiler Graf. La Zurichoise de 53 ans est membre du Conseil national depuis 2015. Elle connaît Angelo Barrile depuis leur passage au Parlement zurichois.

Franziska Roth, 51 ans, nouvelle élue à la chambre du peuple, a quant à elle souligné qu'une préparation sérieuse ne devait pas être soumise à la pression du temps. Elle a salué l'engagement de Angelo Barrile.

Faire progresser le parti

Selon ce dernier, il faudra décider ensemble du dépôt éventuel d'une candidature et déterminer quelle candidature est la mieux perçue par la base du parti et l'électorat. Le but des quatre protagonistes est de faire à nouveau progresser le parti et d'enregistrer des gains électoraux. La date limite pour les dépôts des candidatures est fixée au 19 février. Le PS choisira son prochain président le 4 avril à Bâle.

La revendication du poste par une femme est incontestée, a poursuivi Angelo Barrile. Mais, a ajouté le médecin de famille de 43 ans, le parti doit aussi penser aux minorités qui n'ont pas eu jusqu'à présent de voix directe au sein du comité exécutif, comme les personnes «queer» de la communauté LGTBIQ (lesbiennes, gays, bisexuels, trans, intersexes et queer).

Il n'y a pas eu d'échanges directs avec les deux candidats déjà déclarés à une présidence partagée, Cédric Wermuth et Mattea Meyer, a souligné Angelo Barrile. A leur égard, il voit une candidature forte et deux personnes compétentes.

Duo de candidatures

Cédric Wermuth et Mattea Meyer sont pour l'instant les seuls à se présenter officiellement à la présidence du PS. Ancien président de la Jeunesse socialiste, de 2008 à 2011, le premier siège au Conseil national depuis 2011. Le jeune père de famille de 33 ans y a été aisément réélu lors des fédérales du 20 octobre.

Mattea Meyer est, quant à elle, membre du Conseil national depuis 2015. Agée de 32 ans, la citoyenne de Winterthour (ZH) a été vice-présidente de la Jeunesse socialiste de 2009 à 2013 et députée au Grand Conseil zurichois de 2011 à 2015.

Plusieurs papables se sont déjà retiré de la course à la présidence du PS, notamment les conseillères nationales Flavia Wasserfallen (BE) et Barbara Gysi (SG). Le conseiller aux Etats fribourgeois Christian Levrat a annoncé en novembre sa décision de ne pas se représenter pour un nouveau mandat à la tête du parti, après avoir dirigé la formation de gauche pendant douze ans.

Les socialistes ont perdu quatre sièges au Conseil national et trois mandats au Conseil des Etats lors des récentes élections fédérales. Leur force électorale a reculé de 2,2 points, à 16,6 pour cent. (ats/nxp)