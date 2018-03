Cette année, les discussions vont bon train sur l’avenir de Baselworld. Votre regard? Une chose, en préambule. C’est vrai, le nombre d’exposants a beaucoup diminué. Mais sans vouloir minimiser le phénomène, que représentent vraiment les marques qui ont décidé de ne pas venir? Honnêtement, quelques pour-cent seulement du chiffre d’affaires de l’horlogerie suisse, et encore moins de l’horlogerie mondiale. Donc il faut faire attention. Ce mouvement n’est pas forcément représentatif de l’ensemble du secteur. Selon vous, on ne peut donc pas parler de crise? Si, il y a crise, parce que Baselworld a jusqu’ici toujours réuni l’ensemble de nos métiers: les petites et les grandes marques, les fournisseurs, les fabricants de machines, bref, tous ceux qui font l’esprit de notre branche. Aujourd’hui, ils ne sont plus ici. C’est dommage. Hublot, TAG Heuer et Zenith, les trois marques que vous pilotez, vont-elles rester fidèles au salon? Oui, en tout cas aussi longtemps que Baselworld sera en mesure de s’adapter aux nouvelles exigences de notre métier. À l’heure de la connexion tous azimuts, des réseaux sociaux et de la vente en ligne, un salon comme celui-ci conserve-t-il sa pertinence? Pour moi, oui. Ici à Bâle, je rencontre une centaine de clients par jour. Et je suis présent pendant six jours. Je vois donc au bas mot 600 personnes. S’il n’y avait pas ce rendez-vous annuel, je ne pourrais jamais tous les croiser durant l’année. Impossible. Et dans mon métier, dans le domaine du luxe, il faut parler aux gens, les regarder dans les yeux, toucher les produits, se serrer la main et boire un verre quand on a conclu un contrat. Vous ne pouvez pas faire cela à travers un smartphone. Je crois aux rencontres.

Baselworld, le plus grand rendez-vous mondial de l’horlogerie et de la bijouterie, est-il en crise, pour ne pas dire en sursis? On pouvait le penser, hier, en franchissant les portes du bâtiment de la foire, dessiné par les stars de l’architecture Herzog & de Meuron, et inauguré en grande pompe en 2013.

La Bérézina

Certes, la halle 1 a toujours fière allure, mais elle abrite nettement moins d’exposants que les années précédentes. C’est un euphémisme: elle en a tout simplement perdu la moitié en un an. Ils étaient 1500 en 2017, ils ne sont plus que 650 cette année. Si on ne prend en compte que les marques suisses, c’est pareil: 220 l’an dernier, 130 cette année. À ce niveau de pertes, c’est la Bérézina. Et c’est ce qui fait dire à certains oiseaux de mauvais augure que les jours du salon sont comptés. Vraiment? Sans doute pas. Mais ce qui est certain, c’est que la grand-messe de l’horlogerie va devoir se réinventer.

Comment? C’est un peu comme dans le domaine de la presse: chacun prend conscience des mutations en cours mais personne n’est en mesure de définir le modèle de demain. Et pourtant, à l’heure actuelle, dans cette branche qui représente le troisième secteur d’exportation suisse après la chimie et les machines-outils, «les affaires ne se portent pas si mal, elles vont même très bien», comme le rappelle François Thiébaud, patron de Tissot et président du comité des exposants suisses.

Après deux années difficiles en 2015 et 2016, les ventes mondiales sont reparties à la hausse: +2,7% en 2017, pour un total de 19,9 milliards de francs. Croissance qui s’est poursuivie ces deux derniers mois: +12%.

Alors quoi? Du côté du groupe MCH, organisateur du salon, on tente de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Habile, Sylvie Ritter, la directrice de la foire, refuse de parler de crise: «Il est indéniable que les mutations que connaît notre branche ont des répercussions sur notre manifestation, argumente-t-elle. Nous avons le choix entre deux solutions: l’expansion ou la concentration. Nous avons opté pour la deuxième. Et quand on mise sur la qualité, on a forcément moins de monde. Nous privilégions donc les meilleures marques, les plus recherchées. Soit. Pour les fins spécialistes du secteur, le problème de Baselworld est plus fondamental, moins conjoncturel que structurel.

«Je suis optimiste»

En clair, ils estiment que dès à présent, les horlogers doivent réfléchir à d’autres formes de présentation et de vente des montres: «Tout s’est accéléré depuis 2015, commente Yves Vulcan, patron de l’agence Darwel, à Lausanne. À l’époque, l’horlogerie suisse exportait environ 29 millions de montres par année. Aujourd’hui, c’est 25 millions. Et demain? On n’en vendra sans doute jamais davantage. Le business à l’ancienne, c’est fini. Pour le moment, les horlogers continuent de recevoir une fois par année à Bâle leurs clients, distributeurs et détaillants. Lesquels vendent ensuite les produits dans leurs boutiques. Mais les clients de demain n’iront plus forcément acheter dans les magasins comme leurs parents. Ils le feront en direct, sous forme électronique. Tout change.»

«C’est vrai, tout change. Et pour nous, c’est compliqué. Aujourd’hui, il n’est plus possible de définir une stratégie sur 10 ou 20 ans. Nous devons chaque année nous efforcer de trouver un dénominateur commun pour tous nos exposants. Mais je suis optimiste et certain que ce salon va continuer à vivre», conclut René Kamm, le directeur général du groupe MCH. (Le Matin)