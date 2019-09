A la suite d'un sujet diffusé au 19:30, lundi sur la RTS, le conseiller national Christian Lüscher (PL/GE) a interpellé sur Faceboook le chef de l'actu, Bernard Rappaz. Il lui reproche la partialité du sujet sur les accusations portées par Magret Kiener-Nellen (PS/BE) contre le Service de renseignement de la Confédération (SRC).

Souci d'équilibre respecté

Selon le Genevois, les intervenants - notamment l'ancien parlementaire socialiste Andreas Gross - étaient trop à charge contre le SRC, alors que lui et son collègue Guillaume Barazzone (PDC/GE) avaient été interrogés sur la question, mais que leur opinion inverse n'avait pas été retenue à l'antenne. Bernard Rappaz lui rétorque: «Notre journaliste a interviewé plusieurs parlementaires pour ce reportage et n’a pas pu utiliser tout son matériel, pour des questions de durée du sujet, mais également par souci d’équilibre des points de vue représentés. Votre intervention, comme celle de Monsieur Barazzone – était recoupée par les propos de Maître Métille, ainsi que par la prise de position du SRC – c’est pourquoi elles n’a pas été utilisée au final.»

Le chef de l'actualité ajoute encore: «Certes, on peut relever que les trois politiciens – ou ex-politicien – interviewés sont socialistes, mais chacun d’entre eux amène un éclairage différent au public et nous permet donc de représenter ainsi – avec le SRC et Maître Métille – tous les points de vue dans ce dossier.»

Reconnaître ses erreurs...

Ces explications ne satisfont pas le conseiller national: «Si l'on vous suit, on ne comprend pas que votre journaliste ait pris le soin de nous interviewer Guillaume Barazzone et moi-même, puisque d'emblée ces interventions étaient inutiles. Dans mon métier et dans ma vie parlementaire, je suis bousculé tous les jours dans mes certitudes et j'apprends à reconnaître mes erreurs. J'en attends autant du service public, garant du devoir d'informer en toute objectivité.»

Du coup, il met sa menace à exécution. Il va saisir l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.

Eric Felley