Rappelez vous, en 2002 nos avoirs de vieillesse du 2e pilier devaient être rémunérés à hauteur de 4% minimum en Suisse. En 2011, ils sont tombés à 2%. Le taux d'intérêt a continué de dégringoler... Jusqu'à 1 % en 2016. Au mois de septembre dernier, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle avait recommandé de casser le taux à 0,75% en 2019. L'Union patronale demandait de l'écraser à 0,5%, les assurances voulaient l'aplatir à 0,25%! Une ruine... Mais, champagne! Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de le maintenir à 1%, soit le taux défendu par les syndicats. C'est un miracle... Il constate que les affaires ne vont pas si mal: «vu l’évolution favorable enregistrée l’année dernière, il n’y a pas lieu de réduire le taux.» Et toc à tous les grippe-sous.

Eric Felley

Et Trébuchon trébucha

Un train raté pour 2 secondes, que des mauvais numéros à l’Euro Millions, une tartine qui tombe côté confiture: vous avez parfois l’impression d’avoir la poisse ou un karma tout pourri? Eh bien ce n’est rien comparé au destin d’Augustin Trébuchon. Bataille de Verdun, de la Marne, du Chemin des Dames: ce poilu français a survécu aux pires heures de la Première Guerre mondiale, raconte 20minutes.fr. Le 11 novembre 1918, cet agent de liaison portait un message, à Vrigne-Meuse, dans les Ardennes. Il était 10h50 environ. Il a été tué d’une balle dans la tête. Dix minutes plus tard un clairon annonçait la fin de la guerre… Moche. Mais bon, c’est quand même chiant cette histoire de tartine qui tombe toujours du mauvais côté.

Renaud Michiels

In memoriam

Profitons-en pour rendre hommage aux poilus:

Elle a mal goupillé son voyage

Cette passagère d'un train à grande vitesse venant de Barcelone a dû être sacrément surprise ce matin en descendant à la gare de Madrid. Une forte escouade de policiers armés jusqu'aux dents l'attendaient de pied ferme. Cette gare ainsi que celle du départ du train à Barcelone avaient été complètement évacuées et des équipes de démineurs étaient sur place. Un scanner de sécurité avait en effet repéré une grenade dans la valise de cette dame. Une fois son bagage ouvert avec les précautions d'usage, les policiers ont trouvé... une ceinture dont la boucle ressemblait à une grenade. On ignore si cette dame était une bombe, mais ils s'alarment quand même très vite les flics espagnols. Dans la foulée, ont-ils également stoppé tous les trains venant de Grenade?

Aquesta és la imatge d'escàner on es pot veure l'objecte sospitós que aquest matí ha obligat a posar en marxa el dispositiu policial a l'estació de Sants pic.twitter.com/I4CabdtCx8 — Mossos (@mossos) 7 novembre 2018

Ce qui ressemble à une grenade est apparu aux rayons X.

Michel Pralong

Un patron sur mesure

Le Conseil fédéral a nommé ce mercredi Matthias Kaiserswerth président du Conseil de l’Institut fédéral de métrologie. Pour lui ce sera donc métro-métro-dodo.

Renaud Michiels

Le Conseil fédéral ne va plus dans le décor

Créé en 1991 à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, le Fonds suisse pour le paysage a permis de soutenir environ 2500 projets d’entretien et de valorisation de paysages ruraux traditionnels dans toute la Suisse. Mais on arrive au bout et une initiative parlementaire a été déposée pour demander au Conseil fédéral de réalimenter le Fonds avec 50 millions pour la période 2021-2031. Visiblement, pour le gouvernement, la fête du 700e est bien finie, car il a dit non, aujourd'hui, estimant que ce n'était plus à la Confédération de payer. Pour trouver des sous, allez voir ailleurs (loin vers l'horizon, de préférence)! Prendre une telle décision en 2018, année du patrimoine culturel, voilà qui fait tache dans le paysage!

Michel Pralong

Un grand cru de 2000 ans

Des archéologues chinois ont découvert dans une tombe de la province du Henan (centre-est) un récipient en bronze de 2000 ans contenant un liquide qui pourrait être du vin, a annoncé mardi l'agence Chine nouvelle. Il contenait environ 3,5 litres d'un liquide jaune qui avait «une forte odeur de vin chinois» lorsqu'il a été ouvert, ont indiqué les archéologues. Heureusement, qu'il n'avait pas une forte odeur de vin vaudois, sinon, ils l'auraient mal pris.

Le vin était dans le récipient du milieu. Photo: Institut de recherche archéologique de Shaanxi

Eric Felley

Un peu content mais pas trop

Elections américaines: «Satisfaction mesurée chez les démocrates de Suisse», note l’Agence télégraphique suisse. Mesure, tempérance, modération: bravo à ces démocrates américains, ils se sont très bien intégrés en Suisse. (Mais s’ils devaient s’exciter on envisagerait un grand mur anti-Américains, ne nous laissons pas déborder à nos frontières!)

Renaud Michiels

Macron a en général raison, mais pas en maréchal

Ouhlà, il dérape sur son chemin de mémoire, le président français. Voilà qu'il trouve légitime de commémorer le maréchal Pétain, sous prétexte qu'il a été un «grand soldat» pendant la Première Guerre mondiale et qu'il a ensuite fait des «choix funestes». Alors oui, il fut funeste en 1939-1945, mais ses décisions tactiques durant la Guerre de 14-18, même si elles ont contribué à la victoire, ont aussi souvent réservé un destin funeste à ses propres soldats. Allant jusqu'à les coller au poteau.

Michel Pralong

