C'est incroyable: en ville de Berne, la Guisanplatz a été complètement transformée. Guisanplatz nommée donc d'après le général vaudois Henri Guisan, à la tête de l'armée durant la Seconde Guerre Mondiale. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait, dans la capitale fédérale, de ce lieu? Ils ont «reconverti ce site militaire en postes de travail civils », annonce l'Office fédéral des constructions et de la logistique. Si ça n'a plus rien à voir avec les militaires, autant rebaptiser la place Delamurazplatz. Comme ça, ça reste vaudois, mais on dépose les armes. Michel Pralong

Fière chandelle

Cheffe du Département vaudois des infrastructures, Nuria Gorrite a posé ce lundi à Villeneuve la première pierre du futur centre d'entretien romand des bogies. On applaudit: c’est important les bogies. Par exemple sur un gâteau d’anniversaire. Jean-Charles Canet

Un fauteuil pour deux

Bon nombre de nouveaux eurodéputés (5 sur 79 pour les Français, par exemple), ne pourront pas siéger tant que le Brexit ne sera pas consommé. Oui, car les Britanniques ont des élus, qu'il faudra remplacer ensuite. Bon, des parlementaires élus qui ne siègent pas, on en connaît beaucoup. Au moins ces nouveaux ont une bonne excuse. (MP)

A la petite semaine pour la planète

Le magazine «Cosmopolitan» rapporte les résultats d'une étude sur la réduction du temps de travail pour limiter les émission de gaz à effet de serre. En Allemagne, les chercheurs préconisent un temps de travail de 6 heures, contre 9 heures en Angleterre, parce que l’économie allemande génère plus d’émissions. Pour la Suisse, ce pourrait être de 5 h 30, comme dans les pays de l'OCDE. Précisons qu'il s'agit d'heures par semaine et non par jour, autrement ce serait sans effet. (EF)

Pic de mortalité

C'est la cata sur le plus haut sommet du monde. Embouteillages et 10 morts cette année, le plus noir bilan depuis 2015. Parmi les explications qui tiennent la corde: des grimpeurs mal préparés. Autrement dit:

(MP)

(Le Matin)