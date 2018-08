Au moment où la polémique ne cesse de rebondir sur l'égalité hommes-femmes en Suisse, c'est une image réjouissante qui montre ce que pourrait être le vrai visage de la politique suisse.

Cette semaine à Fribourg, le Président du Conseil national, Dominique de Buman (PDC/FR), a réuni le Bureau du conseil pour établir le programme de la session d'automne qui débute le 10 septembre. Et que remarque-ton ? Sept femmes pour six hommes! C'est une photo collector.

Du côté des premières, on trouve les prochaines présidentes du conseil, Marina Carobbio (PS/TI) et Isabelle Moret (PLR/VD), ainsi que les représentantes des groupes, Viola Amherdt (PDC/VS), Tiana Moser (VL/ZH) et Rosemarie Quadranti (PBD/ZH), enfin les scrutatrices, Yvette Estermann (UDC/LU) et Edith Graf-Litscher (PS/TH). Notons qu'il manque Balthasar Glätlli (Verts/ZH), président du groupe des Verts, qui aurait pu réaliser l'égalité parfaite.

Du côté des hommes, on remarque Roger Nordmann (PS/VD), Thomas Aeschi (UDC/ZG), Beat Walti (PLR/ZH), le scrutateur Roland Rino Büchel (UDC/SG), Dominique de Buman et Walter Turnherr, chancelier de la Confédération, dont le nom circule parfois pour succéder à Doris Leuthard...

Espérons que les parlementaires garderont en tête cette photo lors de la modification de la loi sur l'égalité que le Conseil national doit traiter durant cette session.

(Le Matin)