Améliorations concrètes

Les syndicats se réjouissent que le Conseil fédéral ait «enfin pris des mesures concrètes pour encourager le potentiel de main-d'oeuvre indigène». Travail.Suisse et l'Union syndicale suisse (USS) y voient des améliorations concrètes pour les travailleurs et travailleuses en Suisse.



Cela fait des années que les partenaires sociaux en discutent avec le gouvernement dans le cadre de l'initiative pour lutter contre la pénurie de personnel qualifié, écrit Travail.Suisse.



Les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne procurent à la Suisse des avantages économiques par la participation au marché intérieur. Mais ils provoquent aussi une forte concurrence sur le marché du travail par la libre circulation des personnes.



Il est dès lors déterminant d?avoir une protection effective des salaires et des conditions de travail tout comme un soutien plus fort aux travailleurs indigènes si l'on veut que la population demeure favorable à la libre circulation des personnes.



Revendiqué depuis longtemps



Un bilan de carrière gratuit, une analyse du potentiel et un conseil en orientation de carrière au milieu de la vie active sont des revendications exprimées depuis longtemps par Travail.Suisse, rappelle l'organisation.



«Le fait que l'on protège désormais les travailleurs âgés contre le risque de tomber à l'aide sociale et dans la pauvreté après avoir mené une longue carrière professionnelle s'imposait depuis longtemps», affirme le président de Travail.Suisse Adrian Wüthrich, cité dans le communiqué.