Il y a une année, le 12 février 2017, la Suisse adoptait à 60,4% la naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers de la 3e génération. Un an plus tard, la Commission fédérale des migrations (CFM) lance un clip vidéo ainsi qu’un site internet qui leur explique pas à pas comment procéder pour en bénéficier. Car c'est ce jeudi que le nouveau régime des naturalisations facilitées entre en vigueur.

Pour rappel, il faut avoir moins de 25 ans, avoir un permis B être né en Suisse et avoir été scolarisé en Suisse au moins 5 ans pour pouvoir en profiter. Il faut aussi que l'un des grands-parents soit né en Suisse ou y a acquis un droit de séjour (permis B/C/F/ Ci, év. permis L ou A) et qu'au moins un des parents ait le permis C ou y a vécu dix ans ou plus et y a fréquenté l’école obligatoire pendant au moins cinq ans.

A noter que le requérant doit déposer sa demande avant l'âge de 25 ans révolus. Mais les étrangers de la troisième génération qui ont entre 26 et 35 ans disposent dès ce jeudi d’un délai de cinq ans (soit jusqu’au 15 février 2023) pour déposer une demande.

(nxp)