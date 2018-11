L'institut de recherche agricole Agroscope ne sera pas centralisé à Posieux (FR). Le Conseil fédéral renonce à son projet et à son objectif de 20% d'économie. Il soutient à la place un compromis de la commission des finances du National.

Le projet de restructuration du gouvernement avait suscité une levée de boucliers et de nombreuses protestations au Parlement. Dans le cadre du programme d'économie de l'administration fédérale, Agroscope devait être privée d'un cinquième de son budget, soit 40 millions de francs.

La centralisation à Posieux des activités non liées à un site particulier devait permettre des synergies et limiter les frais d'exploitation. La réforme pourrait toucher entre 400 et 500 personnes.

La commission des finances a lancé une autre idée. Il y aurait un campus de recherche central, un centre de recherche régional en Suisse alémanique, un autre en Suisse romande ainsi que des stations décentralisées. Dans sa réponse publiée vendredi, le gouvernement juge cette proposition prometteuse.

Compromis

Il évoque un compromis qui tient compte des préoccupations et des revendications exprimées ces derniers mois par des parties prenantes externes, mais qui permet aussi d'atteindre l'objectif du Conseil fédéral et du Département de l'économie, à savoir un renforcement de l'efficience et de la recherche par une exploitation optimale des synergies existantes.

Le gouvernement soutient encore l'autre texte de commission qui lui demande de convertir l'objectif d'économie en un objectif d'efficacité. Le gain réalisé devrait être réinvesti dans la recherche. Cette proposition permettra d'élargir la marge de manoeuvre, salue l'exécutif en répétant la nécessité de limiter les ressources investies dans l'infrastructure au lieu de la recherche. (ats/nxp)