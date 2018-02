C'est fait. L'Office fédéral des transports (OFT) a octroyé la première concession d'autocars grandes lignes nationales à Domo Swiss Express SA. L'entreprise zurichoise était la seule à en avoir fait la demande jusqu'ici. Elle aura le droit d'exploiter trois liaisons par bus sur les itinéraires St-Gall- Zurich-Bienne-Genève Aéroport, Zurich Aéroport-Bâle -Lucerne-Lugano et Coire-Zurich-Berne-Sion.

Il est prévu que les bus circulent une à deux fois par jour dans les deux sens, écrit l'OFT dans un communiqué. La concession est valable jusqu'en 2020. Elle fixe aussi les arrêts et le nombre maximal de courses que les cars pourront effectuer. Les places debout n'étant pas autorisées, les réservations des places seront obligatoires.

L'OFT précise que Domo Swiss Express a dû prouver qu’elle respectait les salaires et les conditions de travail en usage dans la branche, de même que les dispositions de la loi sur la durée du travail et de la loi sur l’égalité pour les handicapés. Ses offres seront intégrées aux systèmes de transports et tarifaire des transports publics, y compris les abonnements demi-tarif et généraux.

(nxp)