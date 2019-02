Les Suisses se rendront aux urnes le 20 octobre prochain pour renouveler le 200 sièges du National et les 46 fauteuils du Conseil des Etats. Aujourd'hui, le Parlement est largement masculin puisqu'il ne compte à peine qu'un tiers de femmes. Le Conseil fédéral aimerait que cela change et il le fait savoir dans une circulaire qu'il vient d'envoyer aux cantons pour marquer le coup d'envoi des fédérales, rapporte jeudi l'«Aargauer Zeitung».

En effet, il estime que pour qu'il puisse y avoir plus de femmes à Berne, il faut d'abord plus de candidates dans les cantons. Or, c'est à ces derniers d'organiser les élections sur leur territoire. Le Conseil fédéral leur demande donc d'attirer l'attention des partis sur cette problématique afin qu'ils prennent des mesures en faveur des femmes. Le gouvernement prie aussi les cantons de rendre leurs électeurs attentifs, via les brochures électorales, à ce déséquilibre hommes-femmes.

Réactions mitigées

A cet égard, les réactions dans les cantons sont mitigées. Certains se sont dits surpris par la demande fédérale. «Nous organisons ces élections et veillons à ce que toutes les règles soient respectées», explique un responsable des élections. «Cela exige un degré élevé d'indépendance. Et cela passerait mal si nous nous mêlons de quoi que ce soit auprès des partis ou même des électeurs», explique-t-il.

D'autres cantons vont thématiser franchement la question de cette sous-représentation féminine. A l'image de Lucerne qui n'a pas attendu les consignes fédérales pour se pencher sur cette problématique. Mais, d'autres ont précisé qu'ils se contenteront d'une brève allusion ou choisiront une voie médiane. A l'image du canton de Soleure qui abordera la question dans son journal officiel en y lançant des suggestions. Il propose ainsi d'établir des listes avec autant d'hommes que de femmes. Ou que les noms de ces dernières puissent être cumulés. (nxp)