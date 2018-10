La gauche, fermement opposée à la révision de l'ordonnance, n'a pas tardé à réagir: Pour le PS, cette correction est trop tardive, insuffisante, et ne résout pas les problèmes. « Les armes suisses n'ont pas leur place dans les États qui violent les droits de l'homme ou sont impliqués dans des conflits armés. L'affaire Kashoggi et les reportages des médias sur les fusils d'assaut suisses au Yémen l'ont une fois de plus montré clairement», critique le conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE). Le PS exige que l'ordonnance sur le matériel de guerre soit rétablie à son niveau d'avant 2014. Il veut en outre que la Suisse ne fournissent pas d'armes à des États qui se trouvent en guerre ou qui violent systématiquement les droits humains, écrit-il en visant clairement l'Arabie saoudite. Pour les Verts, le Conseil fédéral fait un revirement salutaire. C’est une reconnaissance des valeurs qui font la Suisse: tradition humanitaire et neutralité, estiment-ils. Cet épisode a démontré que les règles régissant les exportations d’armes doivent être inscrites dans la loi, juge la conseillère nationale genevoise Lisa Mazzone. Tout comme le PS, le parti milite désormais en faveur de la motion qui sera discutée en décembre au Conseil des Etats et qui demande que cet encadrement soit réglé au niveau de loi et donc que toute modification soit soumise au référendum populaire. De son côté, le PDC, qui a également rejeté la révision, salue la décision du Conseil fédéral. Il n’en demeure pas moins inquiétant de constater que le Conseil fédéral a finalement décidé de renoncer à tout assouplissement uniquement lorsque les voix critiques sont devenues de plus en plus nombreuses, écrit-il dans un communiqué.

La Suisse ne va pas exporter d'armes vers les pays en conflit armé interne. Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'abandonner son projet. Celui-ci avait soulevé une bronca. Une initiative populaire aurait pu être lancée pour le contrecarrer.

Cette réforme ne bénéficie plus du soutien politique nécessaire, notamment dans les commissions parlementaires de la politique de sécurité, fait valoir le gouvernement. La commission du Conseil des Etats avait refusé de s'exprimer, alors que celle du National a soutenu le projet par 13 voix contre 8.

Effets contre-productifs

Selon le Conseil fédéral, persister aurait en outre pu avoir des effets contre-productifs sur la pratique actuelle en matière d'autorisation d'exportation de matériel de guerre. Celle-ci aurait pu à l'avenir être durcie, a expliqué le porte-parole du gouvernement André Simonazzi. Ce serait le cas avec une acceptation de l'initiative populaire que les opposants ont menacé de lancer.

Le ministre de l'économie Johann Schneider-Ammann avait ouvert les feux dans la matinée, dans une interview à 24 Heures et La Tribune de Genève, en évoquant plutôt une suspension. «Nous avons beaucoup discuté et pesé les pour et les contre et nous sommes parvenus nous-mêmes à la conclusion qu'il n'était ni très réaliste, ni très intelligent de continuer le processus de libéralisation dans un tel moment.»

Première décision en juin

L'ordonnance interdit actuellement d'exporter si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international. En juin, le gouvernement avait décidé de revoir ce texte. L'industrie suisse d'armement insistait depuis des mois pour assouplir la législation.

Le Conseil fédéral voulait qu'il soit possible d'accorder une autorisation d?exportation s'il n'y a aucune raison de penser que le matériel de guerre sera utilisé dans un conflit armé interne. Selon lui, la dérogation envisagée ne se serait pas appliquée à des pays rongés par la guerre civile, comme le Yémen ou la Syrie aujourd''hui.

Le gouvernement souhaitait par ailleurs que l'octroi d'une autorisation d'exporter vaille deux ans au lieu d'un. Il voulait aussi aussi qu'il soit possible de prolonger d?un an, et non plus de six mois, la durée de ces autorisations.

Bronca

Cette décision de principe a soulevé une bronca. Le Conseil national s'y est opposé sur la base d'une motion du PBD, demandant que le Parlement tranche lui-même la question. Seule la droite a soutenu le gouvernement.

Une coalition de milieux opposés à cette libéralisation avait auparavant menacé de lancer une «initiative de rectification» si le Parlement ne parvenait pas à faire reculer le Conseil fédéral. Elle veut revenir au régime prévalant avant 2014. Les exportations vers des pays violant les droits de l'homme avaient alors été assouplies.

(ats/nxp)