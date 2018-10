Pour une correction des indemnités fédérales

Les cantons ne devraient plus recevoir un soutien fédéral forfaitaire pour l'assainissement des installations de tir. La commission de l'environnement du Conseil des Etats appelle à l'unanimité le plénum à soutenir une motion du National qui souhaite fixer le dédommagement à 40% des coûts imputables.



Pour l'instant, les indemnités versées pour l'assainissement des installations de tir à 300 mètres sont fixées à 8000 francs par cible. Fixé de manière à simplifier la procédure d'indemnisation, ce montant correspondait à 40% de 19'000 francs, soit la somme moyenne des coûts totaux estimée à l'époque où le forfait a été introduit.

Or, il s'avère aujourd'hui que les coûts de la plupart des travaux d'assainissement sont plus élevés que prévu. Le montant forfaitaire ne couvre parfois que 10% de ces coûts. La commission considère donc ainsi qu'il serait judicieux de revenir à la règle des 40%, a-t-elle communiqué mardi.