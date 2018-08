Les attaques du président du PDC Gerhard Pfister contre le conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE) sont plutôt inhabituelles sous la Coupole. Elles sont d'autant plus surprenantes que le PDC et le PS entretiennent des liens étroits sur bien des sujets pour contre-balancer l'alliance de la droite libérale UDC et PLR. Mais cet épisode est révélateur de l'évolution des mœurs politiques, où la stigmatisation brutale de l'adversaire a tendance à gagner des partisans, à l'instar de la méthode du président américain.

A Berne, les vacances sont finies. Y en a-t-il eu vraiment ? Le lancement précoce de la campagne contre l'initiative de l'UDC sur l'autodétermination votée le 25 novembre a déjà fait passablement d'étincelles. Puis le dossier européen s'est imposé après les déclarations d'Ignazio Cassis comme quoi la Suisse pourrait baisser un peu ses exigences en matière de mesures d'accompagnement. Du coup, ce ne sont pas seulement les salaires qui sont menacés de dumping, mais le niveau de vie de tout un pays qui pourrait en pâtir! Un vent de panique souffle de gauche à droite...

Le Projet fiscal 17

L'activité parlementaire a repris ce lundi avec la discussion autour du Projet fiscal à la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national. La proposition du Conseil des Etats de lier les baisses fiscales des entreprises à une compensation dans l'AVS trouvera-t-elle un écho favorable dans la Chambre du peuple ? Rien n'est moins sûr, le PDC et le PS n'y faisant pas une majorité comme aux Etats. Ici le temps presse, car ce projet devrait être finalisé à la session d'automne des Chambres qui débute le 10 septembre.

L'accord-cadre avec l'UE

Après le retrait des syndicats des négociations sur l'accord-cadre, le dossier européen est entré dans une énième phase de crise. Les présidents du PDC, du PS et du PLR ont communiqué dimanche sur une ligne commune, celle de renvoyer le dossier à des jours meilleurs. A chaque fois qu’il y a des tensions sur le sujet, Berne entre dans une phase de léthargie. Il se manifeste une sorte d'urgence à ne plus rien faire, si ce n'est le hérisson. Mais ici aussi, le temps presse, car la menace de rétorsion sur les équivalences boursières entre la Suisse et l'Europe nourrit les craintes de la finance helvétique.

Car Postal en France

L'affaire CarPostal est loin d'être enterrée. Malgré le départ de la CEO, Susanne Ruoff, la suspension de l'ensemble du conseil d'administration de CarPostal et les promesses de meilleure gouvernance d'Urs Schwaller, les récents développements de l'entreprise en France font rebondir le dossier. Carpostal a décroché fin juillet un contrat pour deux lignes dans l'agglomération de Marseille... Si ce n'est pas de la mauvaise volonté, cela y ressemble étrangement.

La loi sur l'égalité

Après de multiples péripéties au Conseil des Etats, la modification de la loi sur l'égalité sera traitée lors de la session de septembre au Conseil national. Celle-ci doit engager les entreprises de plus de 100 collaborateurs et collaboratrices à faire analyser leur politique salariale sous l'angle de l'égalité. La bataille s'annonce serrée.

La pression des élections 2019

Les parlementaires entrent dans la dernière année de cette législature, où il est plus difficile de travailler sereinement ou de prendre des décisions impopulaires, d'où une certaine procrastination de l'appareil politique helvétique au fur et à mesure que les élections approchent. Celles de 2019 s'annoncent particulièrement cruciales pour confirmer ou infirmer le virage à droite entrepris en 2015.