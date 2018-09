L'une au Conseil national et l'autre au Conseil des Etats, Isabelle Chevalley (VL/VD) et Didier Berberat (PS/NE) ont déposé un postulat commun pour que la Confédération réagisse: «L'analyse de la Fédération romande des consommateurs vient de révéler que les aliments secs pour chats contenaient des quantités importantes d'acrylamides, un cancérogène avéré pour les animaux et probable pour les humains. Or, 12% des chats meurent d'un cancer...»

Les intervenants notent que leur collègue Lisa Mazzone (Verts/GE) avait déposé une interpellation au sujet des acrylamides dans les aliments pour humains (ils se forment avec les pommes de terre ou les céréales lorsque ils sont chauffés à plus de 120 degrés). Le Conseil fédéral lui a répondu qu'il prenait déjà des mesures pour réduire les risques liés aux procédés de fabrication en reprenant les dispositions du règlement de l'UE 2017/2078.

Pour Isabelle Chevalley, il n'y a pas de raison que l'on fasse une différence entre les humains et les animaux: «On me dit que je ferais mieux de m'occuper des pauvres que des chats... Mais souvent les pauvres ont des chats qui peuvent tomber malade aussi à cause de ces aliments. Il faut faire en sorte qu'ils ne soient affectés ni les uns, ni les autres...»

Une décision en novembre

Didier Berberat espère que les choses puissent aller vite:«Le postulat devrait passer au Conseil des Etats à la session d'hier. Il suffit qu'il soit accepté dans une chambre et j'espère que le Conseil fédéral soutiendra cette idée. La Suisse peut bénéficier du travail préparatoire effectuée par l'UE en ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication.»

A ce sujet Isabelle Chevalley ajoute: «Je ne pense pas qu'il y a une mauvaise volonté des fabricants. Certaines croquettes bon marché n'ont pas ce problème, d'autres plus chers l'ont... Il s'agit de réglage de température dans le procédé de fabrication. Mais, sans norme, on ne peut pas demander aux fabricants qu'ils changent de pratique.» (Le Matin)