Quatre projets routiers dont la suppression du goulet d'étranglement de Crissier doivent être réalisés en priorité pour désengorger le réseau national. Le Conseil fédéral a dévoilé mercredi l'étape d'aménagement 2019 du réseau et demande 2,27 milliards de francs.

Le Conseil fédéral a mis le projet en consultation jusqu'au 30 avril. Un seul aménagement retenu concerne la Suisse romande: l'élimination le goulet d'étranglement dans le secteur de Crissier. Les autres sont les contournements de Lucerne et du Locle ainsi que l?extension du tronçon Rotsee – Buchrain dans le canton de Lucerne.

Il faut s'attendre à ce que ces quatre projets soient prêts à être réalisés dans les quatre prochaines années. Le réseau des routes nationales devrait bénéficier de 13,5 milliards de francs d'ici à 2030.

Selon les prévisions de trafic de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), près de 385 km, soit environ 20% du réseau des routes nationales, seront régulièrement surchargés d'ici 2040. Les embouteillages ou les ralentissements concernent essentiellement les tronçons dans les agglomérations, d'où la nécessité d'éliminer les goulets d'étranglement de manière ciblée.

1,12 milliard de francs pour améliorer les transports

Le Conseil fédéral veut aussi accorder 1,12 milliard de francs dès 2019 aux projets d'agglomération de la troisième génération. Il a lancé mercredi la consultation sur ce projet qui doit permettre à 32 agglomérations d'améliorer les transports dans les régions urbaines.

Au total, 37 des 55 villes et agglomérations de Suisse ont remis un projet d'agglomération à la Confédération pour un montant total de 6 milliards de francs environ. Le nouveau Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), accepté l'année dernière par le peuple, devrait permettre de les financer. Les projets d'agglomération devront être réalisés et financés dans les quatre ans. La Confédération assumera entre 30% et 50% des coûts d?investissement.

Parmi les projets majeurs défendus par le Conseil fédéral figure la réalisation d'une étape supplémentaire du métro de Lausanne. S'y ajoutent la deuxième étape du Limmattalbahn (tronçon Schlieren-Killwangen), un ensemble de projets servant la mobilité piétonne et cycliste dans l?agglomération de Saint-Gall - Lac de Constance et aussi le prolongement d'une ligne de tram à Berne.

Les projets des première et deuxième générations ont permis de réaliser des projets qui n?auraient pas pu être financés ou mis en oeuvre sans soutien fédéral. La consultation sur le programme de la troisième génération dure jusqu?au 30 avril 2018. (ats/nxp)