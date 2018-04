Plus de pitié pour ceux qui entravent les services de secours. Berne veut durcir les sanctions contre les usagers de la route qui ne laissent pas passer les ambulanciers, les pompiers ou les policiers en situation d’urgence, expliquait hier la SonntagsZeitung. Avec des amendes plus salées? Tout est ouvert: «L’Office fédéral des routes (OFROU) n’a pas encore décidé de quelle manière il compte sanctionner ces conducteurs», indique le porte-parole, Thomas Rohrbach, dans le journal alémanique.

Une des pistes explorées serait de s’inspirer de l’exemple allemand. Depuis octobre, une amende de 200 euros est prévue pour ceux qui ne dégagent pas le passage. Et celui qui met réellement la vie de quelqu’un en danger par son comportement routier écope d’un retrait de permis d’un mois.

Mais pourquoi cette volonté de serrer la vis? En Suisse, la base légale existe déjà. Dans la loi sur la circulation routière et l’ordonnance liée, il est précisé que «les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane, qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés, ont la priorité sur tous les usagers de la route». Et que, à leur arrivée, «la chaussée doit être immédiatement dégagée».

Mais apparemment trop d’usagers ne savent pas comment réagir. Voire s’en moquent… «La police est de plus en plus considérée comme un ennemi», lâche le secrétaire général de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, Max Hofmann, dans la SonntagsZeitung.

Un constat modéré par Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale genevoise. «J’ai plutôt l’impression que les usagers savent ce qu’il faut faire et se comportent bien. Par contre, nous avons des soucis aux carrefours, trop souvent entravés. Et, de manière générale, les problèmes lors d’interventions d’urgence peuvent potentiellement augmenter puisque le trafic est toujours plus dense», nous indique-t-il. Syndic de Montreux et conseiller national, Laurent Wehrli (PLR/VD) est également président central de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers.

À ce titre, il est impliqué dans la révision concoctée à Berne. «Nous travaillons main dans la main avec l’OFROU sur ce sujet. Mais, à mon sens, il s’agit d’abord de former et d’informer, détaille-t-il. Pour les pompiers, avec des véhicules lourds, la problématique principale est sur l’autoroute. Nous prévoyons une campagne de sensibilisation. Mais, évidemment, il faudra songer à un volet pour sanctionner les récalcitrants.»

Ménager un couloir

En attendant d’en savoir plus, rappelons que, en ville, il s’agit de se ranger sur le bord de la chaussée en actionnant le clignoteur pour indiquer sa manœuvre. Sur autoroute, il ne faut surtout pas bloquer la bande d’arrêt d’urgence. Et s’il n’y en a pas, il est important de serrer à gauche ou à droite pour ménager un couloir au centre pour le véhicule de secours. (Le Matin)