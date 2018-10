Les Suisses seront favorisés dès janvier par rapport aux étrangers dans les subventions pour la formation de pilote aéronautique. Le Conseil fédéral a revu mercredi l'ordonnance idoine.

Depuis 2016, les personnes se destinant à une carrière dans l'aviation peuvent demander une subvention fédérale pour financer leur formation. Cette mesure incitative permet de couvrir une partie des frais et vise à pallier la pénurie de personnel qualifié dans l'aviation suisse. À ce jour, 294 personnes, dont 161 pilotes professionnels, ont pu bénéficier de ce coup de pouce.

Le gouvernement a toutefois décidé d'adapter le régime. Les citoyens suisses seront favorisés par rapport aux ressortissants étrangers qui viennent en Suisse uniquement pour se former. Ils bénéficieront d'un taux de subventionnement plus élevé et jouiront d'un traitement de faveur dès lors qu'ils ont passé l'examen d'aptitude dans le cadre de l'instruction aéronautique préparatoire.

Ordonnance corrigée

Certains points ont en outre été corrigés car l'ordonnance était partiellement impraticable. Plus question ainsi d'exiger des compagnies aériennes qu'elles s'engagent à embaucher pour une durée de cinq ans les aspirants pilotes professionnels dont la formation est subventionnée.

L'attribution des subventions est gérée par l'Office fédéral de l'aviation civile. Les aides financières sont versées chaque année en fonction des besoins en personnel qualifié et dans les limites des moyens financiers disponibles. Les dossiers des candidats offrant les meilleures garanties de réussir la formation et de fournir de bonnes prestations de travail sont retenus. (ats/nxp)