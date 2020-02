La Confédération devrait subventionner la formation, la recherche et l'innovation (FRI) à hauteur de 28 milliards de francs de 2021 à 2024. Le Conseil fédéral a proposé mercredi au Parlement de libérer ce montant, supérieur de 2 milliards à l'enveloppe précédente.

Les crédits prévus pour les quatre années à venir sont fixés dans le cadre du programme de la législature, plus précisément dans le plan financier de la législature. Par rapport à la période 2017 à 2020, ils correspondent à une croissance annuelle moyenne de 2,2%, en prenant en compte les estimations sur le renchérissement.

Transformation numérique

L'enveloppe couvre toutes les mesures nationales dans les secteurs de la formation professionnelle, des hautes écoles (domaine des EPF, universités cantonales, hautes écoles spécialisées), de la formation continue, de la recherche et de l'innovation. La transformation numérique est l'une des priorités du Conseil fédéral. Ses enjeux sont intégrés à tous les secteurs.

La coopération internationale est un autre accent du programme. Elle s'applique en particulier aux domaines de la recherche et de l'innovation, de l'éducation et de la formation professionnelle.

EPF favorisées

Au niveau du financement, la part du gâteau revient aux Ecoles polytechniques fédérales, qui sont exclusivement du ressort de la Confédération. Elles devraient bénéficier d'un crédit de 10,8 milliards de francs.

Les contributions aux universités et aux hautes écoles spécialisées (HES) se montent à 5,7 milliards. Le Fonds national suisse devrait obtenir 4,6 milliards et l'agence Innosuisse 1,04 milliard. Le premier se concentre sur la recherche fondamentale libre et la relève scientifique, tandis qu'Innosuisse couvre la recherche menée par les scientifiques et l'économie.

La formation professionnelle sera renforcée. Elle devrait recevoir près de 3,9 milliards de francs. La Confédération soutient ce domaine en versant des forfaits aux cantons qui exécutent les projets. L'orientation de carrière pour les adultes de plus de 40 ans et une meilleure prise en compte des acquis font partie des mesures préconisées pour la période à venir.

La formation continue sera également encouragée, en particulier les offres de base pour les adultes dans les domaines de la langue, des technologies de l'information et de la communication.

Soutien à l'UE à venir

Les financements liés à une participation aux programmes européens comme Erasmus et Horizon 2020 seront réglés à part. L'ampleur de ces programmes et les possibilités de participation ne sont pas encore connus.

Le Conseil fédéral préconise néanmoins de garder la vue d?ensemble de tous les moyens affectés au domaine FRI et propose de bloquer une partie des moyens supplémentaires en attendant que les conditions de participation se précisent. Il devrait transmettre son message concernant ces programmes européens aux Chambres en été 2020.

La politique d'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation de la Confédération de 2021 à 2024 devra aussi contribuer à un développement durable et à l'égalité des chances. (ats/nxp)