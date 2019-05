Les jours de séance du Conseil fédéral, les communiqués arrivent en rafales dans les rédactions, annonçant les décision prises. Celles-ci n'ont souvent aucun rapport les unes avec les autres. Mais parfois, il y a de bizarres collisions, des cadavres exquis. Cela s'est ainsi produit mercredi dernier: «Les cantons pourront continuer à limiter le nombre de médecins» est arrivé juste avant «Espèces envahissantes: le Conseil fédéral veut ancrer les mesures de lutte dans la loi». La chasse aux toubibs est ouverte! Michel Pralong

Boulette

Un homme a été arrêté à Paris pour avoir adressé un doigt d’honneur au président Macron, relate 20minutes.fr. Mais il a été relâché et ne sera pas poursuivi en raison d’une irrégularité de procédure. Ont-ils oublié de prendre son empreinte doigtd’honneuritale? Renaud Michiels

À l'arrière du train

Les passagers d'un train britannique ont entendu de drôles de choses la semaine dernière, raconte 20minutes.ch. Le chauffeur regardait du porno et avait laissé son micro ouvert, du coup cris et gémissements ont envahi les wagons. Il ne faisait après tout que son boulot: mettre ces transports (amoureux) en commun. (MP)

C’est chaud

Plus de 300 000 fans déçus ont signé une pétition réclamant une réécriture de la saison 8 de «Game of Thrones». Mais Daenerys vous prévient: elle cramera tous ceux qui la signent dans le dernier épisode. (RM)

Tirons sur l'hybride

Le Conseil fédéral veut que notre armée s'adapte et soit prête à affronter des conflits hybrides. Et quoi du coup? Elle va s'équiper de véhicules à la fois à essence et électriques? (MP)

Pour ce lapin, il faut des moyens

Jeff Koons est devenu l'artiste vivant dont une oeuvre (un lapin en acier) a été vendue le plus cher:

(MP)

(Le Matin)