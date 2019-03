Alain Berset a signé une convention de sécurité sociale lundi à Tunis avec le ministre tunisien des affaires sociales Mohamed Trabelsi. Le conseiller fédéral a été reçu par le président tunisien Béji Caïd Essebsi et le chef du gouvernement Youssef Chahed.

La convention signée à Tunis règle les relations entre la Suisse et la Tunisie en matière de sécurité sociale, a indiqué lundi le Département fédéral de l'intérieur dans un communiqué. Elle couvre la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, et répond aux normes internationales en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Un grand merci au Président @BejiCEOfficial au Chef du gouvernement @YoCh_Official et au Ministre des affaires culturelles Zine El Abidine pour les échanges fructueux. Visites suivies de la signature d’une convention sur la sécurité sociale avec le Ministre Trabelsi ???????????????? pic.twitter.com/C0zOtbT2Vt — Alain Berset (@alain_berset) March 25, 2019

Ce texte garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations sociales. Elle permet encore le versement des rentes à l'étranger. Comme auparavant, les ressortissants tunisiens qui quittent définitivement la Suisse pourront renoncer à toucher une rente et demander à la place le remboursement de leurs cotisations.

Enfin, la convention facilite la mobilité des ressortissants des deux pays: elle permet d'éviter un double assujettissement aux systèmes de sécurité sociale respectifs. Elle entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée par les parlements des deux États.

Alain Berset a également rencontré lundi le président Béji Caïd Essebsi et le chef du gouvernement Youssef Chahed. Ces rencontres ont permis de passer en revue divers aspects des relations bilatérales et de discuter de l'évolution politique et économique de la Tunisie.

C’est parti pour une visite de deux jours en Tunisie afin de signer une convention sur la sécurité sociale ???????? Un magnifique programme entre culture, coopération bilatérale et rencontres officielles se profile. pic.twitter.com/PvFVRDEGO8 — Alain Berset (@alain_berset) March 24, 2019

Coopération culturelle

Lundi soir, après avoir rencontré le ministre des affaires culturelles Mohamed Zine El Abidine, Alain Berset devait lancer un programme régional de coopération culturelle pour l'Afrique du Nord. Le but de ce programme de la DDC est de promouvoir les échanges entre les acteurs culturels de la région.

Mardi mardi, le conseiller fédéral va visiter deux projets qui s'attaquent aux difficultés économiques et sociales favorisant l'extrémisme violent et la radicalisation des jeunes. L'objectif de ces projets soutenus par la Suisse est d'offrir des perspectives d'avenir aux jeunes des banlieues défavorisées de Tunis, en leur proposant par exemple des activités culturelles.

Ces programmes sont mis sur pied en étroite collaboration avec les écoles, les autorités et les forces de sécurité locales. La Suisse investit chaque année près de 20 millions de francs dans la coopération au développement en Tunisie. (ats/nxp)