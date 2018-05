Les trois premières places du classement de Pro Vélo, toutes catégories confondues, sont occupées par les mêmes villes que lors du dernier sondage il y a quatre ans, a indiqué l'organisation vendredi dans un communiqué. L'automne dernier, environ 17'000 cyclistes ont rempli le questionnaire en ligne.

Les participants devaient répondre à 34 questions portant sur le climat général, la sécurité, le confort, le réseau cyclable, le stationnement et la place du vélo dans la politique municipale.

Pour apparaître dans le classement, une ville doit avoir été évaluée au moins 130 fois. Cette année, 34 villes ont atteint ce seuil, soit six de plus qu'il y a quatre ans.

Lausanne ferme la marche

Dans la catégorie des grandes villes, aucun changement aux avant-postes: Winterthour, Bâle et Berne se maintiennent aux trois premiers rangs. Plus loin, Zurich recolle au peloton de tête des villes alémaniques et abandonne la lanterne rouge à Lausanne.

Parmi les villes de taille moyenne (entre 30'000 et 100 000 habitants), Coire conserve son titre, Köniz (BE) reste deuxième et Thoune (BE) remplace Bienne sur la troisième marche du podium.

Au niveau des petites villes (moins de 30'000 habitants), un nouveau venu se classe directement en haut de la liste: Reinach (BL) décroche la deuxième place.

Meilleure note pour Berthoud

Les participants devaient attribuer une note entre 1 et 6 à chacune des 34 affirmations. La moyenne calculée sur l'ensemble des questions varie entre 4,7 pour Berthoud et 3,1 pour Fribourg, dernière de la liste. La moyenne suisse se situe à 3,9, en progression d'un dixième de point.

Le score de la plupart des villes n'a pas beaucoup évolué en quatre ans. Saint-Gall a le plus amélioré sa note, avec une hausse de 0,4 point par rapport à la dernière enquête. Selon Pro Vélo, ces résultats montrent qu'il existe une marge de progression. (ats/nxp)