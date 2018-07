J'adore ce qu'il fait Au siège de la fondation Solar Impulse, Bertrand Piccard a encadré les six créations de Ben, le dessinateur du «Matin».

«Zut! J’ai de nouveau cassé un verre. On va se demander comment j’ai pu faire le tour du monde en avion solaire alors que je suis incapable de mettre des dessins sous cadre.» Au siège de la fondation Solar Impulse, à Lausanne, Bertrand Piccard s’affaire calmement pour terminer d’encadrer les six illustrations signées par le dessinateur attitré du «Matin», à l’occasion de son tour du monde en avion solaire.

Une démarche, devenue symbolique, après l’annonce de la fin du «Matin» papier. Ben ne dessinera plus pour le quotidien orange. Visiblement ému d’être la vedette du célèbre pilote vaudois, il regarde discrètement Bertrand Piccard s’affairer autour des cadres. L’aventurier veut profiter de la présence du dessinateur pour les lui faire dédicacer. Nous l’aidons à sortir les illustrations des cadres. Dans la manœuvre, deux verres seront brisés, mais le pilote de Solar Impulse ne s’en émeut pas plus que ça, habitué à trouver des solutions dans des situations bien plus tendues.

Un peu gêné de sortir de l’ombre, Ben avoue n’avoir jamais été invité à rencontrer les personnages qu’il dessine. «C’est la première fois! Ça doit être parce que pour une fois, je n’ai pas été trop méchant, rit-il. Franchement, jamais je n’aurais imaginé rencontrer Bertrand Piccard.»

«Il a su trouver les mots justes»

Une fois les manipulations terminées, nous suivons l’aérostier au sous-sol de la fondation, où les dessins seront exposés. Bertrand Piccard, bricoleur, grimpe sur une chaise pour les suspendre. «Ben a suivi notre périple, et il a su trouver les mots justes. J’adore ce qu’il fait.» Le pilote, qui ne manque pas de sens de l’humour et d’autodérision, avoue un faible pour le dessin qui le représente en surfeur, son avion planté dans le sable, sur une plage d’Hawaii, créé lorsque son aéronef a dû être immobilisé pendant 9 mois sur l’île du pacifique.

«Par contre, celui-ci, il n’est vraiment pas politiquement correct», plaisante-t-il en désignant les deux pompes à essence qui représentent son arrivée en Amérique. L’homme, qui a fondé l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes, est aussi un artiste de la rhétorique. Il profite de notre visite pour lancer une petite phrase symbolique à son équipe, composée d’une vingtaine de personnes, en guise d’introduction à une séance qui doit démarrer. «Je vais vous faire une leçon de communication.» L’aventurier montre le dessin représentant la planète Terre qui dit «merci» à l’avion solaire: «Ce dessin dit tout, avec un seul mot.» (Le Matin)