L'aérostier, pilote et explorateur suisse Bertrand Piccard sera un invité de marque au G7, qui se tient à Biarritz du 24 au 26 août. Son intervention portera sur le développement de la mobilité propre et la décarbonisation du secteur des transports. C'est un des objectifs poursuivis par le One Planet Lab, un groupe de réflexion sur la crise climatique, fondé par le président Emmanuel Macron.

Dépolluer le transport maritime

Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, veut insister auprès des chefs d'Etat sur la nécessité de réduire l'impact environnemental du secteur maritime, qui représente 90% du commerce mondial et 3% des émissions de gaz à effet de serre, et dont la majorité des navires utilisent du combustible de soute, de basse qualité et très polluant. «Pour rendre le secteur plus propre et plus efficient, estime-t-il, il faudra combiner des mesures ambitieuses à court terme – interdiction du combustible de soute, limitations de vitesse, installations électriques à quai pour les bateaux – avec des politiques et des investissements à long terme.»

Nouveaux modèles

Organisé par la France, ce G7 s'ouvrira à des questions plus générales, notamment la lutte contre les inégalités: «Il faut totalement changer notre discours, plaide l'aérostier, nous devons aborder les changements climatiques de manière à montrer au monde économique que les solutions propres et économes en énergie sont le marché industriel du siècle, source de nouveaux emplois et de profits.»