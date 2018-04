Plus de 2000 km de routes cantonales et 167 km de routes nationales sont illégales en Suisse. Trop bruyantes, elles ne répondent pas aux exigences de l’ordonnance sur la protection contre le bruit entrée en vigueur en 1987. Les cantons avaient jusqu’au 31 mars 2018 pour réaliser les assainissements nécessaires. Bien que la Confédération ait mis des moyens financiers à disposition, rien n’a été entrepris sur de nombreux tronçons routiers.

«C’est alarmant, car l’ordonnance est entrée en vigueur il y a plus de 30 ans. Les cantons ont en plus bénéficié d’une prolongation de délai fixée au départ jusqu’en 2002. Nous exigeons désormais que les valeurs limites soient respectées», relève Lisa Mazzone, vice-présidente de l’Association Transports et Environnement (ATE). Mercredi, l’ATE a remis sa pétition contre le bruit du trafic routier, lors d’une action devant la Maison des cantons, à Berne. Près de 9000 signatures ont été récoltées en deux mois.

Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), quelque 1,6 million d’habitants sont exposés en Suisse à un bruit routier supérieur aux valeurs limites fixées par la loi. Si les cantons ont pris un tel retard en matière de protection, Sophie Hoehn, cheffe de la section Bruit routier à l’OFEV, l’explique par différents facteurs.

«Les 15 premières années, on ne s’est pas vraiment rendu compte de l’urgence que cela représentait et les mesures efficaces à la source n’étaient pas suffisamment développées, explique cette dernière. Les revêtements phonoabsorbants ont été bien développés dans les années 1990 seulement. Ensuite, l’augmentation de la population, de la mobilité et du trafic a été sous-estimée. D’autre part, nous avons confirmé ces dernières années seulement que la réduction de vitesse était également une mesure efficace et peu chère contre le bruit routier. Enfin, les effets des nuisances sonores sur la santé sont aujourd’hui mieux connus et prouvés. Une exposition excessive au bruit peut avoir des conséquences néfastes pour la santé.»

Les mesures les plus efficaces, selon l’OFEV et l’ATE, sont celles qui luttent contre le bruit à la source: réduire les limitations de vitesse de 50 à 30 dans les villes et de 80 à 50 km/h sur les routes cantonales et poser des revêtements phonoabsorbants sur les autoroutes.

Du travail jusqu’en 2022

Selon l’OFEV, entre 2008 et 2015, 82 000 personnes ont été protégées contre un bruit routier excessif grâce à la construction d’environ 1700 km de revêtements silencieux, une réduction de vitesse sur 250 km et la pose de 150 km de paroi antibruit. «Jusqu’à la fin 2022, il est prévu qu’environ 100 000 personnes supplémentaires soient protégées», annonce Sophie Hoehn. (Le Matin)