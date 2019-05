10. La déception

«La Suisse a changé... Suis déçu de ce peuple de mercenaires...qui faisaient trembler les champs de batailles.»

9. Ridicule

«Adopter les lois qu'ils nous imposent alors que nos propres lois ont produit de biens meilleurs résultats est un non sens absolu: cela se résume aux derniers de la classe qui explique au premier comment passer des examens! Ridicule. » (Après l'émission «Infrarouge» sur la «RTS»)

8. Le Rwanda

«Vous avez regardé «mémoire vivante sur le Rwanda»??? Regardez et vous verrez que ce sont des gouvernements Européens qui ont fourni les armes du génocide???????? On y tuait 2000 personnes par heure!!! Alors je crois que notre loi suisse est suffisante»

7. La détente

«Après les mains aux fesses, il me le doigt sur la détente...» (Au sujet de l'engagement de Yannick Buttet pour la campagne du non)

6. Le sacrifice

«Sans tomber dans le pathos, je suis prêt à donner ma vie pour que tu puisses être un conseiller national et défendre les intérêts de la nation. C'est cela servir. Donc il est légitime que le citoyen soldat ai le droit de s'exprimer.» (Après la polémique soulevée par Benoît Genecand (PLR/GE) au sujet de la prise de position de la Société suisse des officiers)

5. La droite molle

«Il n’y a jamais eu de vraie droite en Suisse sinon une droite hyper molle. L’ancien PRD, qui a fusionné avec le Parti Libéral pour former le PLR, était un Parti de gauche. On a prétendu qu’il était à droite quand le PS qui était encore plus à gauche à été créé.»

4. Les «abrutis»

«C'est hallucinant... Ça fait des années que tout le monde dégueule sur l'Europe et sa politique dominatrice, on nous donne l'opportunité de leur faire comprendre qu'ici c'est chez nous et la hop il y a quand même des abrutis pour rentrer dans leur jeu. » (Après la parution de l'affiche du Parti socialiste avec un crâne composé d'armes à feu)

3. Les cuillères

«Il y a des millions de meurtres avec les couteaux de cuisine.. on les retire aussi... ??? et pour les obèses.. c’est la faute des cuillères? Et les insultes.. c’est la faute aux stylos ou aux claviers..???»

2. Les fachos

«Les fachos ça dit bonjour quand ça cherche à se faire bien voir. Mais quand ils sont en position de force alors là ça change. Les monsieur et madame c est fini..... Après on s appelle plus monsieur mais bobo... gauchiste... tarlouze, salope sale pute, .....»

UDC Genève: «...vous vous méprenez. La politesse n'a rien à voir avec la politique. Elle doit toujours être de mise, tout comme le respect. Même si vous ne suivrez pas cet avis, je vous invite à méditer dessus. Belle soirée à vous».

1. Suicide

«C'est honteux comme argument... J'ai connu un objecteur qui n'avait pas d'arme, il s'est pendu.» (Le Matin)