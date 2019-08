Trois mois, c'est la durée pendant laquelle la place de la Gare de Bienne aura vécu sans voiture, taxis exceptés. Au soir du 8 septembre prochain, la Robert Walser-Sculpture qui occupe l'espace aura vécu. Son auteur Thomas Hirschhorn s'en ira sous d'autres cieux, via Lausanne et son Musée cantonal des beaux-arts, inauguré les 5 et 6 octobre prochains... à côté de la gare!

Une fois démontée, la plate-forme en palettes de Thomas Hirschhorn restituera la place au parking qui l'a précédée, avec ses parcmètres collectifs. Une perspective qui démoralise l'architecte biennois Urs Külling, parlementaire socialiste.

Rien de contraignant

Dans un postulat qui n'a rien de contraignant, Urs Külling demandera dans un mois aux autorités de réfléchir aux places de parc situées devant la gare, du côté de La Poste. Un démarche qui énervera, après le refus par le souverain biennois d'un projet subventionné favorable aux piétons, aux cyclistes et aux trolleys.

Qu'importe la réaction! Urs Külling part d'un constat: «En raison de la Robert-Walser-Sculpture, nous devons renoncer depuis des mois à un parcage à courte durée devant la gare».

À tous ceux qui s'opposent à une utilisation publique de la place, Urs Külling rapporte ce qu'il voit: «Qui dépose en voiture sa grand-mère à la gare avec ses bagages? Pas grand monde...». Constat partagé par les utilisateurs des terrasses avoisinantes.

Sans grand problème

Pour Urs Külling, le chaos annoncé dans la circulation n'a pas eu lieu. La manifestation culturelle qui occupe la place de la Gare pendant trois mois se déroule jusqu'ici «sans grand problème».

Ce politicien aura besoin d'une majorité parlementaire pour demander aux autorités de ne pas rétablir le parking et de favoriser d'autres utilisations: des jets d'eau, des plantes et des bancs, sans empiéter sur l'aire réservée aux taxis.

«Cette place, c'est une carte de visite adressée à nos visiteurs, lesquels méritent mieux qu'un parking en sortant de la gare», conclut Urs Külling.