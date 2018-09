Réouvrir la totalité des WC publics: cette exigence de la parlementaire biennoise Dana Augsburger-Brom n’a pas trouvé grâce auprès du Conseil municipal. Motif déja invoqué lors de la fermeture de la moitié des toilettes: leur entretien est trop coûteux.

Sur les 15 toilettes publiques fermées en 2013, neuf ont été réouvertes en 2015. Insuffisant selon Dana Augsburger-Brom, qui réclamait la réouverture des six WC restés fermés, dans une ville de 53’000 habitants. Le concept de «toilettes accueillantes» appliqué par douze établissements, n’a pas compensé la perte, d’autant que les restaurants qui autorisent l’accès à leurs toilettes à tous contre une indemnité annuelle de 1000 francs ne sont pas tous ouverts le matin.

Offre supérieure

Selon les autorités, la réouverture de six WC publics coûterait de 200’000 à 250’000 francs en aménagement et 50’000 francs par an et par toilettes en frais de nettoyage. Leur argument, c’est que «l’offre actuelle de WC publics est largement supérieure et diversifiée par rapport à celle proposée auparavant».

Réaction de Dana Augsburger-Brom dans Le Journal du Jura: «La population paie des impôts justement pour bénéficier de services publics décents». Le postulat formulé sera traité jeudi prochain par le Conseil de Ville biennois.

Selon la parlementaire socialiste, rénover ou détruire les WC publics fermés quand ils seront délabrés coûtera plus cher que les entretenir. (Le Matin)