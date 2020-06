Sans son canal construit au milieu du XIXe siècle, avant la correction des eaux du Jura, Bienne serait une ville marécageuse. Cet ouvrage traverse la ville et relie ses quartiers au lac. Pour le maire Erich Fehr, le canal de la Suze est un «axe fort», un «élément identitaire».

Si le canal remplit son rôle en absorbant les crues, ses berges sont chaotiques et n'incitent pas à la flânerie. Les automobilistes y tournent en rond à la recherche d'une place de parc. Il n'y a guère qu'à la pause midi que les passants s'asseyent sur un banc.

Pour mieux exploiter cette «liaison paysagère» et valoriser les quais de la Suze, un concours est lancé. Les architectes-paysagistes et les acteurs locaux sont invités à redessiner les quais sans en faire une zone piétonne: il s'agit au contraire d'améliorer la fluidité de la circulation des piétons, des vélos et des voitures.

«Lematin.ch» s'est promené sur les quais biennois, sous les bouleaux du Quai-du-Bas. Résultat en images.

Vincent Donzé