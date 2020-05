Selon la saison, il fait trop chaud ou trop froid dans le Palais des Congrès, bâtiment emblématique de Bienne, inauguré en 1966 par l'architecte Max Schlup sur le modèle de celui de l'ONU à New York. Ce symbole des trente glorieuses très groumand en frais d'entretien devra faire l’objet d’une réfection complète ces prochaines années.

Dans sa salle de concert, le Conseil de Ville (Législatif) prévoit d'y organiser deux doubles séances le mois prochain, pour combler le retard pris pendant la pandémie. Mais ce n'est pas sous le toit suspendu que le problème se pose: c'est dans la maison-tour, siège des départements de la formation et de la culture, de l'action sociale, mais aussi de l'inspectorat de la police, entre autres.

Ventilo-convecteurs

Les ventilo-convecteurs situés dans les bureaux, qui ne fonctionnent plus correctement, doivent être remplacés. Ces travaux sont inéluctables «pour qu’on puisse continuer de travailler dans le bâtiment», selon les autorités.

Un crédit d’engagement de 550 000 francs sera soumis au Conseil de Ville pour remplacer une centaine de ventilo-convecteurs utilisés tant pour le chauffage que pour le climatisation des locaux. Les réparer n'est plus possible: les pièces de rechange ne sont plus disponibles.

Saleté et corrosion

«Ces appareils ont atteint leur fin de vie, tombent régulièrement en panne et ne fournissent plus le rendement requis pour cause de saleté et de corrosion», souligne le Conseil municipal (Exécutif).

Ces derniers temps, «il est arrivé fréquemment qu’on ne parvienne pas à obtenir des températures adéquates dans les bureaux», ajoutent les autorités, qui craignent aussi des dégâts d'eau, les appareils et leurs tuyaux étant «très rouillés».

L'investissement sera compensé par des économies d'énergie qualifiées de «notables»: en raison de problèmes de réglage dus à leur âge, les appareils actuels chauffent et refroidissent parfois en même temps. Un comble!

Vincent Donzé