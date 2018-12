Un seul R vous manque et tout est dépeuplé! À la place Centrale, qui comme son nom l'indique est un carrefour emblématique de Bienne, une enseigne lumineuse Campari marque l'identité visuelle depuis bientôt 70 ans. Sauf que «Campari» avait perdu son R datant des années 50.

La version rapportée par une voisine, c'est que la lettre R a été arrachée par les rafales de vent. Son câble électrique a été sectionné et le R s'est retrouvé dans la cage d'escaliers dans l'attente d'une réparation... Et puis la lettre rouge a été chapardée.

Objet culte

S'il en est un qui avait remarqué la disparation du R, c'est le politicien Peter Bohnenblust (PLR), qui avait aussi célébré sur Facebook le retour d'un R de substitution. «C'est un objet culte!», insiste-t-il. Confirmation au Patrimoine suisse, par Christine Gissler: «Les enseignes d'époque sont refaites: elles sont des témoins de l'histoire», dit-elle. L'artiste Gregor Wyder en a d'ailleurs fait une oeuvre, en écrivant Capri, Paris et Pampa avec les lettres de Campari.

Le Campari restauré, on aurait pu en rester là. Mais vendredi dernier à Tramelan, un habitué de la brocante Regenove a identifié le R rouge posé près des caisses et vendu 200 francs. «Quelle émotion! J'avais retrouvé le R manquant», s'enthousiasme Giuseppe Mercato, qui s'attribue une bonne mémoire visuelle. Bravo à lui!

«C'est du recel!»

Sa découverte, il l'a postée sur le groupe «T'es de Bienne si..», après avoir informé l'équipe de Regenove: «Si vous vendez ce R, c'est du recel», a-t-il prévenu. Le lendemain, , il invitait «Le Matin» à vérifier l'authenticité de sa découverte, à Tramelan.

Chose faite, et plus question alors pour l'équipe de Regenove de vendre le R! Rendez-vous pris lundi matin avec Paul Jourdan, chef du service de ramassage de Regenove, une structure qui sert de formation pour les chômeurs. «Le R nous a été fourni par un donateur. Cette lettre lumineuse figurait dans un appartement que nous avons débarrassé», rapporte Paul Jourdan.

Bonheur des autres

Son slogan: «Le surplus des uns fait le bonheur des autres». Face à un pièce vintage, le choix de Paul Jourdan a été de ne pas la rénover: «Si elle ne reste pas dans son jus, elle n'intéresse plus les brocanteur», dit le chef du service de ramassage. De fait, la lettre a conservé ses tiges anti-pigeons.

Ce matin. Paul Jourdan a accepté de léguer gratuitement le R au Nouveau Musée Bienne. «Le Matin» a servi de messager, en transportant la lettre en train, dans les CJ jusqu'à Tavannes, puis dans une rame CFF jusqu'à Bienne, où Peter Bohnenblust attendait impatiemment.

Aspects juridiques

La curatrice du musée Bernadette Walter était ravie, mais prudente: «Merci à Regenove! Nous garantissons la conservation dans notre stock de ce témoin du patrimoine, mais avant de l'exposer, il s'agira d'éclaircir les aspects juridiques». Qui est propriétaire de la lettre? La question, posée à la société Campari, est restée sans réponse à ce stade.

Bienne n'est pas la seule ville dépositaire d'une enseigne Campari, vestige de l'âge d'or du néon publicitaire: Lausanne en possède aussi un. A la place Bel-Air, une enseigne homonyme a été rénovée en 2011. «Strictement à l'identique», comme le relevait l'an dernier «24 Heures», sachant que les enseignes se découpant dans le ciel sont aujourd'hui interdites.

«Complexes et longues»

«Les enseignes au néon sont gérées activement», précisait alors Campari Suisse au quotidien vaudois, en précisant que «les réparations des lettres lumineuses sont complexes et longues en raison de leur âge».

À Bienne pourtant, Campari Suisse voulait démonter l'enseigne après la disparition du R. Ce n'est qu'après l'intervention insistante de l'administration – l'urbanisme est logé face à l'enseigne – pour que le R soit remplacé.

Cadre noir

«Avec son cadre noir, le R de substitution n'est pas très joli. Mieux vaudrait remettre l'original, mais les coûts élevé de l'élévateur serait à la charge du propriétaire», relève Karin Zaugg, au service des monuments historiques.

Sur les 50 enseignes installées en Suisse dans les années 50, il n'en reste qu'à Bienne, Lausanne, Zurich, Bâle et Lugano. Stephan Eicher a chanté la marque milanaise dans «Campari Soda». L'autre R, celui de Rolex, date lui des années 60. D'autres enseignes sont dignes de conservation au niveau local: Hotel Elite, Rotonde, Odéon, Apollo, Tanner, et plus récemment, Movado et Ebel. (Le Matin)