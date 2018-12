La première à dégainer contre la mesure d'économie décrétée par les autorités biennoises, c'était la parlementaire Dana Augsburger-Brom (Einfach libres!), pour qui la fermeture des WC publics était indigne d'une ville de 56 000 habitants.

Las! Son combat pour la réouverture de tous les WC publics de Bienne n'a pas porté ses fruits. De crainte de passer pour une dame pipi, Dana Augsburger-Brom a jeté l'éponge: «L'argent décide de tout», lâche-t-elle face à une économie de 100 000 francs par an en frais de nettoyage.

9 sur 15

Sur les 15 WC publics fermés en 2013, neuf ont rouvert sous la pression en 2015. Lors de la séance parlementaire de jeudi dernier, un postulat formulé par la gauche et les Verts a remis sur le tapis la question des WC: les signataires demandaient l'ouverture de WC publics dans le périmètre du débarcadère.

Deux variantes ont été proposées: la réouverture des WC publics à l'arrière du Parc Café (photo), ou la pose de nouvelles installations. Deux solutions balayées par les autorités, suivies par la majorité du Parlement. Las! Dana Augsburger-Brom n'insistera pas: la politicienne a d'autres chats politiques à fouetter.

Tags et détritus

La crainte de Dana Augsburger-Brom, c’est que par manque d'entretien, l’état des WC publics fermés ne se dégrade. «Ces bâtiments qui appartiennent aux citoyens finiront pas être couverts de tags et de détritus. Ils seront salis par de l’urine et dans quelques années, on nous demandera un crédit pour les démolir ou les rénover», remarquait l’élue avant le vote de jeudi soir.

L’option biennoise réside dans le concept des «toilettes accueillantes» appliqué par douze cafés, bars et restaurants qui donnent libre accès à leurs WC contre une indemnité annuelle de 1000 francs versée par la Ville. (Le Matin)