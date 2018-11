Si ce n'est pas une tentative de putsch, c'est au moins un coup d'éclat révélé par le «Bieler Tagblatt», le conseiller municipal biennois Cédric Némitz a dû affronter une flèche décochée par la direction locale de son propre parti. Flèche qui n'a pas empêché son élection hier soir à la vice-présidence du parti cantonal.

Au coeur du reproche adressé à Cédric Némitz, par ailleurs candidat francophone au Conseil national au détriment de Mohamed Hamdaoui, lequel a démissionné: une dette de 36 000 francs.

Dans un courrier daté du 27 septembre, cette dette due au parti a été signalée à la direction cantonale. Deux semaines plus tard, par lettre recommandée, la direction biennoise a réitéré sa «ferme opposition à cette candidature», enjoignant les instances cantonales à l’invalider.

Sa demande n'ayant pas été satisfaite, la direction du PS biennois a entamé une procédure juridique contre son propre conseiller municipal!

Selon le «Bieler Tagblatt», relayé par «Le Journal du Jura», la dette concerne les «impôts de mandat» que les représentants élus socialistes doivent verser au parti pour financer les campagnes électorales, soit 5% du revenu net tiré du mandat.

Non seulement Cédric Némitz ne se serait pas acquitté de cet impôt ces trois dernières années, mais il n’aurait pas non plus payé sa cotisation de candidat pour les élections de 2016, ni le montant dû une fois élu.

Cédric Némitz rétorque qu’il a payé tout ce qu’il devait, «mais sur un compte bloqué du PS romand, et non sur le compte du PS «grand parti». Une démarche imposée selon lui par l’assemblée générale du PSR.

Co-présidente du PSR et candidate, elle aussi, au Conseil national, Samantha Dunning a mis ce bras de fer sur le compte d'un conflit opposant les deux sections biennoises depuis que les socialistes romands ont fait sécession et créé leur propre groupe au Conseil de ville, comme elle l'explique dans la presse biennoise.

Le PSR fait provisoirement cavalier seul et Cédric Némitz estime n'avoir «rien à voir dans cette affaire». Pour le caissier du PS biennois Erich Augsburger, la procédure entamée contre Cédric Némitz »n'a absolument rien de politique«. Il s'agirait d'une affaire »purement financière«. Une médiation par les instances nationales est attendue. (Le Matin)