Ce que dit la loi

La notion de «déchets urbains» a été redéfinie dans l’Ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) entrée en vigueur le 1er janvier 2019, ce qui supprime partiellement le monopole d’élimination des pouvoirs publics. Les entreprises ont davantage de liberté pour éliminer leurs déchets en faisant appel à des transporteurs indépendants. Celles qui choisissent de confier leurs détritus à leur commune peuvent le faire sur la base d’un contrat et non plus en s’acquittant de la taxe de base. Cette libéralisation voulue par le Parlement fédéral doit permettre aux grandes entreprises de réaliser des économies en faisant jouer la concurrence,